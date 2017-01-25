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"Это очень отрезвляет". Трамп рассказал об ощущении после получения "ядерного чемоданчика"

26.01.2017 16:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Получение «золотых» кодов для запуска американских баллистических ракет очень отрезвляет. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в интервью ABC News, содержание передает издание The Hill.


Фото: Reuters

«Когда они объясняют, что это значит, и о какого рода разрушениях вообще идет речь, это очень отрезвляет. В каком-то смысле очень, очень страшно», — рассказал американский лидер. Он пояснил, что бессоницы из-за этого чувства у него не будет, и он верит, что справится с возложенной ответственностью.

«Золотые коды», напечатанные на карточке, схожей по размеру с кредитной, позволяют президенту США отдать команду на запуск стратегических ядерных ракет.

Ранее он также сообщил прессе, что ему нравятся телефоны в Белом доме, а также стол в Овальном кабинете, за которым работали президенты Джон Кеннеди, Рональд Рейган, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама.

«Телефоны самые красивые, какие я только видел в своей жизни. Самая безопасная в мире система», — так отозвался он о телефонных аппаратах правительственной связи, одновременно признавшись, что пользуется своим старым и плохо защищенным мобильным устройством на платформе Android, с которого, вопреки протестам советников, пишет в Twitter.

Также Трамп поведал о своем распорядке дня. По словам президента, утро он проводит приблизительно так же, как и в Нью-Йорке: просыпается до 06:00, а затем смотрит теленовости — сначала в личной комнате, потом в столовой в западном крыле, параллельно проглядывая прессу.

Примерно в 09:00 президент США общается со своими помощниками. Вечера он чаще всего проводит перед телевизором.

Жена Трампа Мелания и сын Бэррон покинули Белый дом 22 января, поскольку ранее было решено, что мальчик окончит учебный год в своей школе в Нью-Йорке, и до тех пор мать останется с ним.

Дочь президента США Иванка и ее муж Джаред Кушнер в минувшие выходные также гостили в его официальной резиденции. Ранее Трамп назначил зятя личным советником и в интервью телеканалу ABC не исключил, что Иванка может перейти на работу в Белый дом. «Надо подождать и посмотреть, что будет дальше. Она очень особенный человек, у нее такая квалификация, какую только можно иметь. Я ничего не исключаю, никакую возможность», — заявил он.

Церемония инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов состоялась 20 января в Вашингтоне. Пока она проходила, персонал выносил из Белого дома вещи бывшего хозяина резиденции Барака Обамы и членов его семьи и заменял их на предметы обстановки и обихода Дональда Трампа.

 
 
Ссылка на источник 30
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Также Трамп поведал, что ему нравятся телефоны в Белом доме и стол в Овальном кабинете. Еще он рассказал о своем распорядке дня.

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