Указы , которые позволят Трампу исполнить его предвыборные обещания по усилению защиты границ и контролю за нелегальной иммиграцией, президент США подписал в среду, 25 января. В ближайшее время президент может одобрить сокращение финансового взноса страны в институты ООН и дальнейшие меры по борьбе с мигрантами.



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Сократить взнос в ООН

По данным газеты The New York Times , уже подготовлен проект указа, согласно которому США откажутся финансировать агентства ООН и другие международные организации, если они предоставили статус полноправного члена Палестинской национальной администрации и Организации освобождения Палестины; их деятельность направлена на невыполнение санкций в отношении Ирана и КНДР, они контролируются или находятся под значительным влиянием государств, которые спонсируют терроризм, обвиняются в систематическом нарушении прав человека. Финансирование таких организаций может быть сокращено на 40%. Администрация также готовит ревизию всех международных договоров. Однако критерии оценки пока неизвестны.

В 2017 году бюджет ООН составлял $ 2,776 млрд, из них $ 610,84 млн — это американские взносы.

Эта инициатива подрывает всю международную систему, а также долгосрочные программы США по поддержанию мира и борьбы с экстремизмом, заявила Натали Самарасинге, исполнительный директор неправительственной британской Ассоциации содействия ООН в беседе с The Guardian . Американцы в целом более скептически относятся к международным организациям, нежели европейцы, отмечает немецкая Die Welt .

В конце 1980-х годов при президенте-республиканце Рональде Рейгане США уже частично прерывали финансирование ООН. Тогда это было решение сената конгресса, основанное на том, что большинство сенаторов считали организацию неэффективной, а ее деятельность противоречащей интересам Америки.

Непреодолимая стена

Обещание построить стену на границе США и Мексики было одним из главных в кампании Трампа. Однако в предвыборный период будущий президент не представил конкретный проект такой стены. Высота предполагаемой конструкции в его речах варьировалась от 9 до 15 м. Стоимость он также не оценивал, однозначно заявляя только, что «Мексика заплатит за строительство» и что барьер должен быть сделан ​из бетона.

В подписанном в среду указе стена получила определение: должен быть построен «продолжительный и непреодолимый физический барьер», сообщает CNN. Подготовить предложения по строительству и оценить первоначальную стоимость, согласно указу, Министерство внутренней безопасности должно в течение полугода.

Общая протяженность границы составляет 3100 км, из которых 1000 км уже оборудованы различного типа преградами. Трамп в ходе кампании говорил, что надо построить 1600 км стены.

Конгрессмены оценивают стоимость строительства в сумму от $ 8 млрд до $ 20 млрд. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в среду он твердо заявил, что его страна платить за строительство не будет и отменил намеченный на 31 января визит в Вашингтон. Частично компенсировать затраты можно было бы за счет повышения визового сбора для граждан Мексики и стран Центральной Америки, предположил член палаты представителей от Техаса Майкл Маккол (его слова приводит Bloomberg).

С одобрением финансирования в конгрессе также могут возникнуть трудности. Председатель палаты представителей Пол Райан в интервью телеканалу MSNBC заявил, что конгресс заблокирует выделение средств на строительство стены. «Строительство стены — это самый дорогой и наименее эффективный способ обеспечить защиту границы», — заявил республиканец Уилл Херд, конгрессмен из Техаса. По его мнению, разумнее было бы работать по участкам, так как каждая зона границы имеет уникальные географические, культурные и технологические особенности.



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С 2005 года США потратили $ 132 млрд на обеспечение безопасности границ, сообщает американский Migration Policy Institute , в том числе на создание участков стен на границе США и Мексики (на части границы уже были установлены ограждения и интеллектуальные системы слежения). С того же года значительно сократилось число нелегальных пересечений границы: с 1,7 млн в 2005 году до 170 тыс. в 2015 году, говорится в отчете Министерства внутренней безопасности .

​Пока в выигрыше только производители бетона, чьи акции растут на обещаниях Трампа. Так, стоимость акции компании HeidelbergCement в среду на бирже во Франкфурте-на-Майне выросла на 3,5%, до € 90,97. Ее исполнительный директор Бернд Шайфеле заявил, что компания будет хорошо представлена в Техасе и Аризоне, чтобы поставлять цемент для строительства стены.

Борьба с нелегалами и сокращение беженцев

В среду Трамп также отдал распоряжение создать больше центров для содержания нелегальных иммигрантов из Мексики и предписал высылать обратно в Мексику несовершеннолетних детей без сопровождения.

Сколько дополнительных центров должно быть создано и сколько на это уйдет средств, пока неизвестно. На текущий финансовый год конгресс США выделил средства на содержание 34 тыс. койко-мест для нелегальных иммигрантов. В судах на рассмотрении находятся дела почти полумиллиона человек, по которым могут быть приняты решения по депортации.

Президент США указом также велел покончить с практикой «поймали и отпустили», когда по гуманитарным соображениям (состоянию здоровья) задержанные нелегальные иммигранты отпускались на свободу до вынесения судебного решения. Указ президента также может лишить федерального финансирования города и штаты, которые через свои законы стали «спасительными гаванями» для приезжих без документов.

Некоторые меры, которые могут быть приняты в будущем, Трамп назвал в среду в интервью ABC News. Одна из них — создание зон безопасности в Сирии для гражданского населения. Зоны предлагается создавать и в других странах региона, чтобы уехавшие из Сирии люди могли проживать в ожидании решения о репатриации или переселения в третьи страны, уточняет Reuters со ссылкой на проект указа.

Пока не запущена, но не исключена ревизия программ приема беженцев в США, на которую может потребоваться 120 дней, пишут Reuters и Politico. За это время, как ожидается, должны быть разработаны предложения, которые бы позволили гарантировать, что по программе приема беженцев на территорию Штатов не попадут люди, которые могут представлять угрозу для страны и граждан. Возможно сокращение лимита по предоставлению статуса беженца со 110 тыс., установленного президентом Бараком Обамой на 2017 финансовый год, до 50 тыс.

Также в администрации обсуждается приостановление выдачи виз гражданам Сирии и еще шести стран, рассказали Reuters эксперты, у которых представители администрации брали консультации по этому вопросу. Исключение может быть сделано только для беженцев, которым грозит расправа по религиозным причинам. Кроме сирийцев ограничения могут коснуться граждан Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Президент имеет полномочия ограничивать прием беженцев и выдачу виз, если это в интересах безопасности страны, заявил Reuters Стивен Легомски, бывший главный советник Службы гражданства и иммиграции США. С юридической точки зрения президент действует в рамках своих полномочий, но с политической точки зрения эксперт называет идею «ужасной», так как люди бегут от гуманитарной катастрофы и им нельзя отказывать в убежище.

Действия Трампа в первую неделю после инаугурации не стали неожиданными, подчеркивает в своей колонке директор американского филиала института IISS Марк Фицпатрик. «Его заявления и решения согласуются с его предвыборными обещаниями и его поведением», — пишет Фицпатрик.

«Надежды части общества на то, что Трамп изменится, отойдет от своей предвыборной риторики, уже с первых дней его работы не находят оправдания. Он словно намеренно показывает, что остается собой, с теми идеями, которых многие боялись», — отмечает руководитель программы Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Первые внешнеполитические шаги новой администрации отчасти следуют линии изоляционизма, но в большей степени это перестройка уже имеющихся отношений, говорит эксперт: «Трамп как будто разобрал пазл политики Обамы и теперь собирает его заново, в совершенно новой конфигурации».

Перестройке, по словам Колесникова, подлежат отношения со всеми ведущими державами — от Великобритании и Израиля до Индии и Китая. «Лишь после этого начнется изучение и реформирование отношений с Россией, что говорит о приоритетах новой администрации», — прогнозирует Колесников.



Дональд Трамп c подписанным указом об официальном выходе США из Транстихоокеанского партнерства. Фото: Reuters

Первые указы Трампа

23 января Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства — торгового соглашения, которое должно было объединить 12 стран: США, Австралию, Бруней, Вьетнам, Канаду, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Перу, Сингапур, Чили и Японию. Правительства Японии и других стран выразили разочарование этим решением. Переговоры о запуске партнерства в разных форматах велись с 2006 года и завершились в феврале 2016 года. Президент Обама называл соглашение одним из ключевых достижений своей работы. Если бы оно заработало, по нему велось бы 40% глобальной торговли.

Трамп объяснил выход из соглашения тем, что оно было бы вредно для американских производителей. «То, что мы сейчас сделали, — большое дело для американских рабочих», — заявил он после подписания документа.

24 января президент США подписал указ о возобновлении проекта строительства нефтепровода Keystone XL из канадской провинции Альберта в США, против которого протестовали экологические активисты и индейцы, проживающие на территории предполагаемой прокладки трубопровода.

Возобновление строительства Keystone XL приведет к появлению 28 тыс. новых рабочих мест, заявил Трамп. Проект был заблокирован Обамой в 2015 году. Он объяснял, что утверждение проекта может «подорвать глобальное лидерство» Америки в борьбе с климатическими изменениями.