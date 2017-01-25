Первый и последний день рождения: как в Пакистане проходят вечеринки трансгендеров
Размер текста:
A
A
A
Гости, укутанные в сари, проходят в здание. Здесь они танцуют, веселятся и едят торт в окружении единомышленников. Под пристальной охраной полиции в Пешаваре проходит закрытая вечеринка для трансгендеров — людей, которые подвергаются риску насилия в консервативном Пакистане. Фотограф агентства Рейтер Карен Фироуз побывал на необычном празднике.
Трансгендерные люди часто работают танцорами на свадьбах, но редко позволяют устроить праздник для самих себя. По словам Фазаны Ян, лидера пакистанского движения Trans Action Pakistan, этот праздник — первый крупный за десять лет. В стране, где живут около 190 млн людей, примерно 500 тысяч — люди-трансгендеры.
Чахат, член сообщества трансгендеров, готовится к вечеринке Ранее городские власти запрещали проводить вечеринки для трансгендеров, а полиция нередко разгоняла их. Ситуация начала меняться после того, как в прошлом году в больнице Пешавара отказались помочь активисту-трансгендеру, у которого было шесть огнестрельных ранений Фазан Ян, лидер пакистанского движения Trans Action Pakistan, наносит макияж перед вечеринкой Попасть на вечеринку можно только по приглашению и после досмотра. Охранник на входе проверяет, чтобы у гостей не было с собой оружия В этот раз большую вечеринку по случаю так называемого дня рождения устроила 40-летняя Шакила Шакила работает на кухне в своем доме в Пешаваре Гостья по имени Рани улыбается фотографу Бабби помогает Шакиле надеть платье к вечеринке. На большей части Пакистана трансгендерные люди встречаются с непониманием со стороны семьи Трансгендеры в Пакистане занимаются попрошайничеством или проституцией, чтобы прокормить себя. Большинство изменяет свои имена Фазан Ян позирует фотографу на вечеринке Гости приходят с подарками или деньгами, чтобы помочь виновнику торжества начать частный бизнес или другой проект. Каждый трансгендер рассчитывает, что сможет организовать такую вечеринку хотя бы раз в жизни На организацию праздника ушло много времени и пришлось долго убеждать представителей власти, чтобы они разрешили провести эту вечеринку. Мужчины, работающие на празднике, смотрят, как танцуют трансгендерные гости «Это первый и последний день рождения в моей жизни. Это очень важно для меня. Я счастлива», — говорит Шакила, вспоминая трудности организации праздника.
В последние годы у трансгендеров в Пакистане появляется все больше прав. Так, с 2017 года они будут учитываться в национальной переписи. Ранее Верховный суд признал равные права для трансгендерных граждан, они могут голосовать. Тем не менее активисты говорят, что впереди их ожидает долгий путь, прежде чем они получат равные права и свободу от преследований.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под пристальной охраной полиции в Пешаваре прошла закрытая вечеринка для трансгендеров - людей, которые подвергаются риску насилия в консервативном Пакистане.
Задержан известный бизнесмен Александр Кнырович
12:27,
Tut.by
Советы адвоката: "Бывшая жена отсудила у меня не только алименты, но и средства на содержание ее самой"
08:40,
Tut.by
"За глубокий вырез повысили оценку на экзамене". В Минске выбрали "Мисс бюст" 7-го размера
18:21,
Tut.by
Велосипеды, лекарства, шубы: что лежит на складах производителей
07:59,
Tut.by
"Невозможно - клади портфель и уходи". Президент высказался о критиках зарплаты в 500 долларов
14:24,
Tut.by
"Лишние" проверки бизнеса: Совмин выполнил указание Лукашенко
11:04,
Sputnik Беларусь
Десятка забавных анекдотов, способная развеять плохое настроение
13:04,
Фактрум
Семья погибшей под Молодечно школьницы и в областном суде не доказала, что девочка работала на поле
15:36,
Tut.by
В заваленном лавиной отеле в Италии обнаружены тела всех погибших
06:45,
Tut.by
Наша лаборатория: смогут ли "антигели" превратить зимнее дизтопливо в арктическое?
07:43,
Tut.by
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Стиль деловой женщины* 25.01.2017,
"Дайте учителям и детям отдохнуть!" Приказ о шестом школьном дне насторожил педагогов 25.01.2017,
Tut.by
6 привычек, которые замедляют обмен веществ 25.01.2017,
Tut.by
Рябов: обвал холода уже начался 25.01.2017,
Sputnik Беларусь
Выбросил я как-то сигаретную пачку в урну, смотрю, а к ней пятитысячная купюра прилипла… 25.01.2017,
Фактрум
Конец льготных кредитов, сокращение милиции, предпочтения в порно - все важное за вчера 25.01.2017,
Tut.by
Третий день в Минске ищут 20-летнего студента Академии МВД 25.01.2017,
Tut.by
Депутаты решают, по закону ли работает Uber, и как уравнять в правах всех таксистов
21.01.2017,
Tut.by
Мнение педагога о запрете денежных поборов в школах и садах
20.01.2017,
Sputnik Беларусь
Белорус нашел способ заработать на декрете о тунеядцах
24.01.2017,
Sputnik Беларусь
"Не жилось вместе". В Светлогорском районе найден повешенным муж 15-летней молодой мамы
20.01.2017,
Tut.by
Экономист о том, как заработать на квартиру: «За границей молодые вкалывают до 40, а в Беларуси на работе у большинства курорт»
23.01.2017,
realt.by
Дом в деревне для минчанина - 4. Зачем вообще нужен архитектор
22.01.2017,
Tut.by
Рано радоваться: что решит отмена поборов в детских садах?
20.01.2017,
Sputnik Беларусь
Комментарии