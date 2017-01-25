Гости, укутанные в сари, проходят в здание. Здесь они танцуют, веселятся и едят торт в окружении единомышленников. Под пристальной охраной полиции в Пешаваре проходит закрытая вечеринка для трансгендеров — людей, которые подвергаются риску насилия в консервативном Пакистане. Фотограф агентства Рейтер Карен Фироуз побывал на необычном празднике.

Трансгендерные люди часто работают танцорами на свадьбах, но редко позволяют устроить праздник для самих себя. По словам Фазаны Ян, лидера пакистанского движения Trans Action Pakistan, этот праздник — первый крупный за десять лет. В стране, где живут около 190 млн людей, примерно 500 тысяч — люди-трансгендеры.



Чахат, член сообщества трансгендеров, готовится к вечеринке



Ранее городские власти запрещали проводить вечеринки для трансгендеров, а полиция нередко разгоняла их. Ситуация начала меняться после того, как в прошлом году в больнице Пешавара отказались помочь активисту-трансгендеру, у которого было шесть огнестрельных ранений



Фазан Ян, лидер пакистанского движения Trans Action Pakistan, наносит макияж перед вечеринкой



Попасть на вечеринку можно только по приглашению и после досмотра. Охранник на входе проверяет, чтобы у гостей не было с собой оружия



В этот раз большую вечеринку по случаю так называемого дня рождения устроила 40-летняя Шакила



Шакила работает на кухне в своем доме в Пешаваре



Гостья по имени Рани улыбается фотографу



Бабби помогает Шакиле надеть платье к вечеринке. На большей части Пакистана трансгендерные люди встречаются с непониманием со стороны семьи



Трансгендеры в Пакистане занимаются попрошайничеством или проституцией, чтобы прокормить себя. Большинство изменяет свои имена



Фазан Ян позирует фотографу на вечеринке



Гости приходят с подарками или деньгами, чтобы помочь виновнику торжества начать частный бизнес или другой проект. Каждый трансгендер рассчитывает, что сможет организовать такую вечеринку хотя бы раз в жизни



На организацию праздника ушло много времени и пришлось долго убеждать представителей власти, чтобы они разрешили провести эту вечеринку.



Мужчины, работающие на празднике, смотрят, как танцуют трансгендерные гости



«Это первый и последний день рождения в моей жизни. Это очень важно для меня. Я счастлива», — говорит Шакила, вспоминая трудности организации праздника.



В последние годы у трансгендеров в Пакистане появляется все больше прав. Так, с 2017 года они будут учитываться в национальной переписи. Ранее Верховный суд признал равные права для трансгендерных граждан, они могут голосовать. Тем не менее активисты говорят, что впереди их ожидает долгий путь, прежде чем они получат равные права и свободу от преследований.