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Президент Мексики не поедет в США на встречу с Трампом

26.01.2017 19:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что не поедет в США на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Соответствующее уведомление мексиканский лидер разместил на своей странице в Twitter.


Фото: Reuters

«Сегодня утром мы проинформировали Белый дом о том, что я не буду присутствовать на рабочей встрече с президентом США, запланированной на следующий вторник», — написал он, добавив, что Мексика готова работать с США над достижением соглашений, которые будут благоприятствовать обеим странам.

Ранее в четверг, 26 января, Трамп написал на своей странице в Twitter, что готов отказаться от встречи с Пеньей Ньето из-за разногласий по поводу строительства защитного барьера на границе между двумя странами. Его переговоры с мексиканским лидером были запланированы в столице США на 31 января.

В среду, 25 января, Трамп подписал указы об ужесточении пограничного контроля и иммиграционной политики, предусматривающие в том числе начало строительства «крупного физического барьера» на границе с Мексикой. У южного соседа США эти шаги Вашингтона вызвали бурную негативную реакцию

 
 
Ссылка на источник 22
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Соответствующее уведомление мексиканский лидер разместил на своей странице в Twitter.

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