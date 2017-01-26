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Стрелки часов Судного дня передвинули на 30 секунд вперед из-за Трампа

26.01.2017 22:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Стрелки часов Судного дня, указывающие на угрозу глобальной катастрофы, передвинуты на 30 секунд вперед. Теперь они показывают 23.57.30.

Часы Судного дня — проект сотрудников журнала Bulletin of Atomic Scientists. На их решение передвинуть стрелки повлияли заявления президента США Дональда Трампа о ядерном оружии и климатических изменениях, а также рост националистических настроений в мире.

Трамп перед вступлением в должность заявил, что США должны усилить свой ядерный арсенал. Новый президент США также известен как противник концепции глобального потепления. В 2012 году он заявил, что эту теорию придумали китайцы, чтобы лишить американскую промышленность конкурентоспособности.

В предыдущий раз стрелки часов Судного дня передвигали в 2015 году — сразу на две минуты вперед.

В 1953 году, когда Советский Союз провел испытания водородной бомбы, часы Судного дня показывали 23.58. Ближе к 00.00 (часу глобальной катастрофы) стрелки никогда не подходили.

За часами Судного дня следят с 1947 года. Первоначально они отражали только угрозу ядерной войны. С 2007 года сотрудники Bulletin of Atomic Scientists также стали учитывать изменения климата и технологические достижения, которые потенциально могут привести к глобальной катастрофе.

 
 
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В 1953 году, когда Советский Союз провел испытания водородной бомбы, часы Судного дня показывали 23.58. Ближе к 00.00 (часу глобальной катастрофы) стрелки никогда не...

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