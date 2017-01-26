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Британское правительство опубликовало законопроект о "брексите"

26.01.2017 21:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Правительство Британии опубликовало законопроект, запускающий процесс выхода страны из Европейского союза.


Тереза Мэй. Фото: Reuters

Законопроект дает премьер-министру страны Терезе Мэй полномочия по вводу в действие статьи 50 Лиссабонского договора, которая регулирует процесс выхода стран из ЕС.

Как и ожидалось, документ предельно лаконичен: он состоит всего из 137 слов.

Документ должен получить одобрение британского парламента. Дебаты по законопроекту начнутся уже на следующей неделе. Ожидается, что депутаты внесут дополнения и поправки.

Лидер лейбористов Джереми Корбин в самой категоричной форме призвал членов своей фракции в парламенте поддержать законопроект и не пытаться его заблокировать.

Традиционно в случае отказа подчиниться подобному призыву руководства своей партии парламентарий слагает с себя депутатские полномочия.

Кабинет министров будет добиваться скорейшего принятия закона, чтобы успеть привести в действие 50-ю статью до конца марта, как обещала Мэй ранее.

Правительство было вынуждено разработать законопроект, после того как Верховный суд страны решил, что начать процедуру выхода из ЕС нельзя без одобрения парламента. Ранее к такому же решению пришел Высокий суд Лондона.

В среду на этой неделе Мэй обещала, что правительство опубликует «белую книгу» с окончательным вариантом плана по выходу Британии из ЕС. «Белой книгой» в англоязычных странах принято называть окончательный вариант документа, разъясняющий политику правительства по определенному вопросу.

Многие депутаты требуют опубликовать «белую книгу» до принятия законопроекта.

На прошлой неделе Мэй также выступила с программной речью, посвященной плану «брексита». Она заявила, что Британия не сможет оставаться в рамках единого европейского рынка и Таможенного союза после выхода из ЕС.

Мэй также заявила, что в целом поддерживает идею беспошлинной торговли с ЕС, но для этого нужно будет заключить с Евросоюзом новые соглашения.

Британский премьер также заявила о необходимости контроля над иммиграцией из стран ЕС.

В июне прошлого года в Великобритании прошел референдум, на котором большая часть населения страны поддержала «брексит». Это привело к отставке премьер-министра страны Дэвида Кэмерона.

 
 
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Законопроект дает премьер-министру страны Терезе Мэй полномочия по вводу в действие статьи 50 Лиссабонского договора, которая регулирует процесс выхода стран из...

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