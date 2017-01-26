Сразу несколько высокопоставленных чиновников, работавших в Госдепартаменте США, покинули ведомство. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседников в департаменте.

Агентству удалось подтвердить отставку помощника госсекретаря по дипломатической безопасности Грегори Старра, помощника госсекретаря по консульским делам Мишеля Бонда. Неизвестно является ли их отставка частью обычного переходного процесса, который происходит при смене администрации, или же это скоординированная акция дипломатов, которые работали в администрации экс-президента-демократа Барака Обамы.

Кроме того, по словам сотрудника Госдепа, пожелавшего остаться неизвестным, заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Тома Кантримэна попросили покинуть ведомство до пятницы, 27 января.

Ранее Associated Press сообщил об увольнении помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд. По данным агентства, также уволился заместитель госсекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди.

Покинул свой пост и глава пограничной службы США Марк Морган.

Пока неизвестно, ушел ли Морган в отставку добровольно или его попросили.

Чиновник, работающий в ведомстве, заявил Associated Press, что не может обсуждать ситуацию с уходом Моргана до официального объявления.

Морган ушел с должности на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ об усилении мер по охране границы и о начале работ по строительству стены на границе с Мексикой.

По данным издания The Washington Post , 20 января также ушли в отставку помощник госсекретаря Грегори Старр и директор Бюро по вопросам зарубежного строительства Лидия Мунис.

«Это самый большой одновременный уход, который кто-либо может вспомнить, и восстановиться после этого невероятно трудно», — сказал Дэвида Уэйда, руководитель аппарата Госдепа при экс-госсекретаре Джоне Керри.