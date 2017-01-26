Администрация США намерена профинансировать строительство стены на границе с Мексикой за счет нового налога на импорт товаров из этой страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Накануне президент Мексики отменил визит в США из-за решения президента Дональда Трампа претворить в жизнь одно из самых резонансных предвыборных обещаний.



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Спайсер сообщил журналистам: «Сейчас политика нашей страны заключается в том, чтобы облагать налогом экспорт, позволяя импорту свободно пересекать границу, что просто смешно». Он заметил, что при разнице торгового баланса в 50 млрд долларов 20%-ный налог позволит получать по 10 млрд долларов ежегодно «и легко оплатить стену только при помощи одного этого механизма». «Это действительно станет источником финансирования», — подчеркнул Спайсер.

Он также напомнил, что практику импортных пошлин применяют 160 стран мира, передает ТАСС. Спайсер дал понять, что налог не предполагается делать направленным против Мексики: он может затронуть все страны, с которыми у США дефицит торгового баланса (то есть экспортируется товаров меньше, чем импортируется).

Позже министр экономики Мексики Ильдефонсо Вильяреал подчеркнул, что эта идея США не сработает, так как налог по факту будут платить американские потребители, которым придется приобретать товары по более высокой цене. Об этом сообщает Reuters .

Мексика на данный момент занимает третье место в числе торговых партнеров США. В 2015 году объем американского экспорта составил 236 млрд. В США из Мексики было ввезено товаров на 295 млрд.

Стена раздора

Трамп 25 января подписал указ о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой и заявил, что его реализация «начнется немедленно». Стоимость проекта оценили в 8−12 млрд долларов.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето после отмены визита в США подчеркнул , что распоряжение Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой вызывает у него «сожаление» и «неодобрение». Он в очередной раз подтвердил, что Мексика не собирается платить за возведение стены.

Представитель Белого дома Спайсер подчеркнул, что стена ограничит «наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов» в Соединенные Штаты, причем «Мексика заплатит» за возведение ограждения «тем или иным образом».