Конфликт между Россией и Западом не является неизбежным, возврата к холодной войне можно избежать, но с Москвой надо взаимодействовать с «позиции силы». Такой подход изложила в четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на совещании руководства Республиканской партии США в городе Филадельфия (штат Пенсильвания).



Тереза Мэй. Фото: Reuters

Взаимодействовать, но быть настороже

По оценке главы правительства, в подходе к отношениям с Россией «следует обращаться к примеру (40-го президента США — прим. ТАСС) Рональда Рейгана, который во время переговоров с (первым президентом СССР — прим. ТАСС) Михаилом Горбачевым придерживался принципа: «доверяй, но проверяй».

«С президентом Владимиром Путиным я бы посоветовала взаимодействовать, но быть настороже», — сказала Мэй.

«В плане конфликта между Россией и Западом нет ничего неизбежного. И нет неизбежности в перспективе возврата к дням холодной войны. Однако нам нужно взаимодействовать с Россией с позиции силы, — продолжала премьер. — Нам следует выстраивать отношения, системы и процессы так, чтобы возможности сотрудничества преобладали над угрозой конфликта».

Она упомянула о ситуации с Крымаом и призвала также «давать заверения соседним с Россией государствам, что их безопасность не находилась под вопросом».

Китай и Россия напирают

Говоря о появлении таких новых угроз, как терроризм и экстремизм, Мэй упомянула Китай и Россию, назвав их странами с «неглубокими традициями демократии, свободы и соблюдения прав человека».

«Китай и Россия стали более напористыми в международных отношениях», — утверждала премьер, заметив, что перед лицом новых вызовов США и Великобритания «не только должны, но обязаны быть лидерами».

«Потому что, когда одни наступают, а мы отступаем, это несет вред Америке, Великобритании и миру», — пояснила она.

Зона интересов и соседи России

Премьер обвинила руководство России в том, что оно «заявило о включении Восточной Европы в зону своих интересов». Мэй в связи с этим призвала не соглашаться на такую постановку вопроса и «не подрывать таким образом свободу, привнесенную Рональдом Рейганом и (71-м премьер-министром Великобритании — прим. ТАСС) Маргарет Тэтчер».

Президент США Дональд Трамп и до выборов, и после них выражал твердое намерение поладить с Россией. От этой позиции он не отступал, невзирая на нападки со стороны своих политических оппонентов-демократов и даже ястребиного крыла собственной Республиканской партии.

Российское руководство со своей стороны много раз подтверждало, что конструктивный подход Вашингтона к выстраиванию двусторонних отношений нашел бы в Москве полное понимание и встречную готовность к сотрудничеству.

Переговоры Мэй с Трампом состоятся в Белом доме 27 января. Ранее в интервью вещательной корпорации Би-би-си глава британского кабинета проинформировала, что на этой встрече также будут обсуждены ситуация в НАТО и ответ на глобальные вызовы, включая борьбу с терроризмом и конфликт в Сирии.