﻿ Палестина заявила о получении "транша Обамы" на 221 млн долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Палестина заявила о получении "транша Обамы" на 221 млн долларов

27.01.2017 08:14 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Советник президента Палестины по стратегическим вопросам Хусам Зомлот заявил, что его страна получила транш в размере $ 221 млн от бывшего президента США Барака Обамы, сообщает РИА «Новости».

«Последнюю сумму, которую назначила… администрация Обамы, мы уже получили. Они уже перевели эти деньги», — сказал политик.

Зомлот подтвердил, что речь идет именно о том транше, уточнив, что решение о выделении средств было принято в Вашингтоне «несколько недель назад».

«Мы надеемся, что администрация Трампа продолжит политику, которая была в этом отношении у их предшественников», — признался советник лидера Палестины Махмуда Аббаса.

Ранее The Times of Israel сообщали, что Трамп заморозил перевод $ 221 млн Палестинской автономии, а представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства «не могут быть перечислены в обозримом будущем».

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее СМИ сообщали, что Трамп заморозил перевод $ 221 млн Палестинской автономии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Турция разгневана отказом Греции выдать сбежавших военных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика