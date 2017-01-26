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Палестина заявила о получении "транша Обамы" на 221 млн долларов
27.01.2017 08:14 — Новости Мира | Tut.by
Советник президента Палестины по стратегическим вопросам Хусам Зомлот заявил, что его страна получила транш в размере $ 221 млн от бывшего президента США Барака Обамы, сообщает
«Последнюю сумму, которую назначила… администрация Обамы, мы уже получили. Они уже перевели эти деньги», — сказал политик.
Зомлот подтвердил, что речь идет именно о том
«Мы надеемся, что администрация Трампа продолжит политику, которая была в этом отношении у их предшественников», — признался советник лидера Палестины Махмуда Аббаса.
Ранее The Times of Israel сообщали, что Трамп заморозил перевод $ 221 млн Палестинской автономии, а представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства «не могут быть перечислены в обозримом будущем».
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Ранее СМИ сообщали, что Трамп заморозил перевод $ 221 млн Палестинской автономии.
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