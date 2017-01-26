Советник президента Палестины по стратегическим вопросам Хусам Зомлот заявил, что его страна получила транш в размере $ 221 млн от бывшего президента США Барака Обамы, сообщает РИА «Новости» .

«Последнюю сумму, которую назначила… администрация Обамы, мы уже получили. Они уже перевели эти деньги», — сказал политик.

Зомлот подтвердил, что речь идет именно о том транше , уточнив, что решение о выделении средств было принято в Вашингтоне «несколько недель назад».

«Мы надеемся, что администрация Трампа продолжит политику, которая была в этом отношении у их предшественников», — признался советник лидера Палестины Махмуда Аббаса.

Ранее The Times of Israel сообщали, что Трамп заморозил перевод $ 221 млн Палестинской автономии, а представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства «не могут быть перечислены в обозримом будущем».