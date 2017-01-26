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Трамп подтвердил намерение поладить с Россией

27.01.2017 09:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение поладить с Россией и совместными усилиями «вышибить дух» из международной террористической организации «Исламское государство». Об этом он заявил в пятницу, 27 января, в эфире Fox News, соответствующее видео опубликовано в микроблоге телеканала в Twitter.


Фото: Reuters

«Мы должны поладить с Россией, как и с остальными. Есть возможность, что нам это не удастся, но мы попробуем… Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас», — заявил американский лидер. При этом ИГ он назвал «настоящей болезнью», передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Трамп рассчитывает поговорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие выходные, 28−29 января.

25 января официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что американский лидер твердо уверен в том, что его страна сможет поладить с Россией, «поскольку он отлично умеет заключать сделки». «Он будет делать все возможное, чтобы отстаивать интересы нашей страны», — отметил пресс-секретарь.

Трамп неоднократно высказывался за налаживание отношений между Вашингтоном и Москвой, в том числе и для борьбы с ИГ. Так, 11 января он впервые в качестве избранного президента США провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что отказывается от идеи перезагрузки отношений с Россией. «Мы или придем к взаимопониманию, или нет», — пояснил он. По словам республиканца, у РФ будет гораздо больше уважения к США во время его президентства. В ходе беседы с журналистами он также отметил, что хорошее отношение со стороны российского лидера Владимира Путина может пойти на пользу отношениям обеих стран.

Инаугурация Дональда Трампа в качестве 45-го американского президента состоялась 20 января.

 
 
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Трамп рассчитывает поговорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие выходные.

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