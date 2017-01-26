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ООН предупреждает о возможности голода в Йемене

27.01.2017 09:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Продолжающийся военный конфликт в Йемене грозит стать причиной крупнейшего по своим масштабам в современном мире голода, заявил координатор чрезвычайной помощи ООН Стивен О`Брайен.


Голодающий ребенок в Йемене, сентябрь 2016 года. Фото: Reuters

Выступая на заседании Совета Безопасности, он подчеркнул, что около 10 млн жителей Йемена испытывают нехватку продуктов питания, многие из них находятся на грани голодной смерти. При этом представитель ООН сообщил, что среди нуждающихся 2,2 млн детей.

«Гуманитарная ситуация в Йемене ухудшается. Наблюдается эскалация вооруженного конфликта. В стране продолжаются ежедневные авиационные бомбардировки и вооруженные столкновения. За последнюю неделю мы получили сообщения о 365 инцидентах», — сообщил О`Брайен.

С августа 2014 года в Йемене не прекращается противостояние между властями страны, поддерживаемыми Саудовской Аравией, и шиитскими мятежниками (хуситами).

По словам Стивена О`Брайена, в результате конфликта в Йемене были убиты 7469 человек. Еще более 40 тысяч получили ранения.

ООН призывает стороны к перемирию, чтобы доставить населению гуманитарную помощь.

 
 
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В результате конфликта в Йемене были убиты 7469 человек. Еще более 40 тысяч получили ранения.

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