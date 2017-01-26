﻿﻿ Госдума России отменила уголовное наказание за побои в семье. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Госдума России отменила уголовное наказание за побои в семье

27.01.2017 11:36 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Государственная дума приняла законопроект о декриминализации побоев в семье. В третьем и окончательном чтении за документ проголосовали 380 депутатов, против — трое.

«Получается следующая ситуация, что люди наказываются за обстоятельства, не имеющие отношения к правонарушению. Если мать-одиночка даст сыну затрещину, она становится уголовницей. А постороннего дядю накажут административно», — заявил во время обсуждения депутат от «Единой России» Андрей Исаев.

Представитель правящей партии напомнил, что ситуация с уголовной ответственностью за побои в семье привела в Европе к появлению Павликов Морозовых. Исаев рассказал, что там суды лишают матерей и отцов родительских прав по заявлениям детей.

Против законопроекта выступили ЛДПР и КПРФ.

Принятый Думой законопроект переводит побои в отношении близких в категорию административных правонарушений. Авторы документа объясняют свою инициативу тем, что побои в семье были ошибочно оставлены в Уголовном кодексе, когда летом 2016 года был принят более общий закон о декриминализации побоев.

После одобрения документа Советом Федерации и подписания президентом уголовное наказание сохранится только за побои из хулиганских побуждений или по мотивам ненависти или вражды. Соответствующая статья УК предполагает до двух лет лишения свободы.

Побои в семье, в свою очередь, будут наказываться по административной статье, которая предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей, либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо от 60 до 120 часов обязательных работ. Если такое правонарушение совершено повторно в течение года, то наступает уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде ареста на срок до трех месяцев.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное наказание сохранится только за побои из хулиганских побуждений или по мотивам ненависти или вражды.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
ООН предупреждает о возможности голода в Йемене
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика