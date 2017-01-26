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Штайнмайер покинул пост главы МИД Германии

27.01.2017 14:46 — Новости Мира | Tut.by  
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В ФРГ сменился глава министерства иностранных дел. Соответствующий указ размещен на сайте президента Йоахима Гаука.


Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Reuters

В нем отмечаются огромные заслуги бывшего министра Франка-Вальтера Штайнмайера. «Всем нам будет трудно привыкнуть к переменам, — говорится в тексте. — Имя Франка Штайнмайера навсегда связано с немецкой внешней политикой. Он без отдыха вел переговоры, выступал в качестве посредника, убеждал и уговаривал. Свою энергию он продемонстрировал на переговорах по иранской ядерной сделке и во время контактов между противоборствующими сторонами в Украине».

Новым главой МИД назначен бывший глава Минэкономики Зигмар Габриэль. «Вы принимаете министерство иностранных дел в трудные времена, — предупредил его Гаук. — Ставки высоки как никогда. Мы столкнулись с серьезными проблемами: нам нужно защитить Евросоюз и Трансатлантическое партнерство и работать на благо будущего. Я желаю вам удачи». На место Габриэля назначена бывший министр юстиции Бригитта Циприс.

Франк-Вальтер Штайнмайер занимал пост главы МИД с 2005 по 2009 год и с 2013-го по 2017-й. Он разрабатывал трехэтапный план урегулирования грузино-абхазского конфликта, помогал наладить контакты между Грузией, Россией, Южной Осетией и Абхазией в августе 2008 года. В феврале 2014-го выступил одним из гарантов при подписании соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине между президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами оппозиции. Выдвинут в качестве кандидата на пост президента Германии на выборах 12 февраля 2017 года от партии «Христианско-демократический союз» (ХДС).

Штайнмайер, удобный во всех отношениях. Станет ли самый популярный политик Германии президентом

 
 
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Он выдвинут в качестве кандидата на пост президента Германии на выборах 12 февраля 2017 года от партии "Христианско-демократический союз".

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