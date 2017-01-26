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Трамп созвонится с Меркель, Олландом и Путиным в один день

27.01.2017 18:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп намерен созвониться с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом РФ Владимиром Путиным и провести телефонную беседу с тремя собеседниками в один день — 28 января.

Об этом сообщил спикер Белого дома Шон Спайсер в пятницу, 27 января, на своей странице в Twitter.

Ранее источник в Берлине подтвердил, что Ангела Меркель планирует поговорить с Трампом по телефону. О запланированном на 28 января телефонном разговоре между президентами РФ и США сообщил и пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

 
 
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Об этом сообщил спикер Белого дома Шон Спайсер.

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