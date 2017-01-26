Президент США Дональд Трамп намерен созвониться с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом РФ Владимиром Путиным и провести телефонную беседу с тремя собеседниками в один день — 28 января.

Об этом сообщил спикер Белого дома Шон Спайсер в пятницу, 27 января, на своей странице в Twitter.

Getting the most out of the 1st full week- tomorrow @potus will speak by phone with leaders of France, Germany and Russia — Sean Spicer (@PressSec) 27 января 2017 г.

Ранее источник в Берлине подтвердил, что Ангела Меркель планирует поговорить с Трампом по телефону. О запланированном на 28 января телефонном разговоре между президентами РФ и США сообщил и пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.