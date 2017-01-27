﻿ Трамп отказался комментировать вопрос снятия санкций с России. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Трамп отказался комментировать вопрос снятия санкций с России

27.01.2017 22:39 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент США Дональд Трамп встретился в пятницу, 27 января, с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Британский политик стала первым иностранным главой государства, принятым Трампом в Белом доме. Как заявила Мэй на совместной пресс-конференции после переговоров, они обсуждали, в частности, ситуацию в Сирии и отношения с Россией.


Фото: Reuters

При этом Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о готовности снять санкции против РФ. Он заявил, что если отношения с Россией, как и с другими странами, смогут быть добрыми, то это будет положительным знаком. Президент США выразил надежду, что у него с российским президентом Владимиром Путиным «сложатся прекрасные отношения», но отметил, что пока неизвестно, как это будет на самом деле. Ожидается, что в субботу, 28 января, американский и российский лидеры проведут телефонные переговоры.

Тереза Мэй в ответ на вопрос о санкциях подчеркнула, что Лондон всегда настаивал на выполнении Кремлем условий минских договоренностей.

НАТО и борьба с ИГ

Помимо этого, Трамп и Мэй заявили, что договорились развивать двустороннее сотрудничество в области торговли, а также борьбы с террористической группировкой «Исламское государство». Британский премьер также подчеркнула, что президент США принял приглашение приехать с ответным визитом в Великобританию в течение текущего года.

Говоря об общих интересах, Мэй отметила важность НАТО, которую, по ее словам, Трамп признает «на 100 процентов». Она особо указала на такие цели блока, как борьба с киберпреступностью и терроризмом, и призвала европейских партнеров по альянсу довести расходы на оборону до 2% ВВП.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В свою очередь, британский премьер заявила, что санкции против России должны оставаться в силе до тех пор, пока не будут выполнены минские договоренности.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Новый глава МИД Германии Зигмар Габриэль: портрет на фоне санкций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика