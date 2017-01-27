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Белый дом рассказал подробности разговора Трампа с президентом Мексики

28.01.2017 00:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Белый дом и мексиканское правительство рассказали подробности часового телефонного разговора, прошедшего в пятницу между президентами двух стран Дональдом Трампом и Энрике Пенья Ньето.

Белый дом, как передает Reuters, заявил о наличии разногласий относительно того, кто должен платить за стену на границе. «Касательно вопроса оплаты стены на границе, оба президента признали ясные и публичные разногласия относительно этой проблемы, однако договорились разрешить разногласия, что будет частью всесторонних переговоров по всем аспектам двухсторонних отношений», — говорится в сообщении Белого дома.

Правительство Мексики тоже отметило наличие «ясных и публичных разногласий по этому чувствительному вопросу» и сообщило, что главы государств договорились не обсуждать вопрос о строительстве стены публично.

Кроме того, сообщил мексиканский кабмин, обсуждались и другие вопросы — в частности, дефицит торгового баланса США с Мексикой, а также нелегальные поставки оружия и наркотиков.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил о том, что разговор был «очень, очень дружелюбным». Он отметил, что США намерены стремиться к «справедливым и новым отношениям» с Мексикой. «Однако США не могут продолжать терять свой бизнес, свои компании», — подчеркнул американский президент.

Трамп отметил, что предыдущие лидеры США позволили Мексике «победить на переговорах» и «нанести [США] серьезный ущерб». «Они заставили нас выглядеть глупо», — добавил американский лидер. По его словам, США намерены «пересмотреть торговые соглашения и пересмотреть другие аспекты отношений с Мексикой». «В конце концов это будет хорошо для обеих стран», — заключил Трамп.

 
 
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Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил о том, что разговор был "очень, очень дружелюбным".

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