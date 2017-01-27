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Опубликованы положения ужесточающего иммиграцию указа Трампа

28.01.2017 08:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп приостановил прием беженцев из Сирии. Такая норма содержится в указе об ужесточении иммиграционной политики, который глава государства подписал в пятницу, 27 января, передает Associated Press.

Как отмечается в документе, въезд в страну беженцев — граждан Сирии наносит ущерб интересам США.

Программа приема беженцев приостановлена на 120 дней. Квота на 2017 финансовый год установлена на уровне 50 тысяч человек.

Приоритет в рассмотрении заявлений на соискание статуса беженца будет отдаваться религиозным меньшинствам, преследуемым в своих странах.

Госдепартаменту поручено немедленно отменить программу, позволявшую гражданам некоторых стран в ряде ситуаций не проходить собеседование в консульском учреждении США перед получением визы.

Министерству внутренней безопасности поручено ускорить создание и ввод в строй биометрической системы отслеживания перемещения всех лиц, пересекающих границу США.

Как отмечает РИА Новости, в указе нет упоминаний о том, что Трамп запретил въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением, как писали СМИ со ссылкой на администрацию. Также Трамп не упоминает о «безопасных зонах» в Сирии.

Ранее Трамп заявил, что намерен создать в Сирии зоны безопасности для защиты людей, которые бегут от насилия.

 
 
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Президент США Дональд Трамп приостановил прием беженцев из Сирии. Такая норма содержится в указе об ужесточении иммиграционной политики, который глава...

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