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Миллионы китайцев встретили Год Петуха

28.01.2017 10:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Миллионы китайцев в самой Поднебесной, на Тайване, в Гонконге и Макао, а также по всему миру встретили 28 января самый любимый праздник, который называется Чуньцзе — праздник Весны. Где бы ни жили представители самой многочисленной на земле нации, свой традиционный новый год они отмечают одинаково: богатым застольем, символизирующим благосостояние семьи и сплочение рода. 2017 год в лунном календаре — год Петуха. Птица эта боевая, задорная и семейственная.


Поздравления Си Цзиньпина

Накануне праздника председатель КНР Си Цзиньпин призвал соотечественников любить свою семью и друзей, демонстрировать высокие моральные качества, упорно трудиться на благо родины.

«Китайский народ всегда ценил любовь и высокую мораль», — сказал глава государства на торжественном приеме в пекинском Доме народных собраний, где присутствовало все высшее руководство страны.

«Независимо от того, насколько вы заняты по работе, не забывайте своих близких, друзей и любимых», — призвал председатель КНР. В любви, продолжил он, «нельзя быть лицемерным, самолюбивым и жестоким».


Си Цзиньпин напомнил, что Петух, согласно поверьям, своим радостным криком предвещает счастливое будущее. Он также сказал, что экономический рост в Китае остается одним из самых высоких в мире, жизнь народа непрерывно улучшается, однако при этом «следует засучить рукава» и продолжать упорно трудиться. Китайский народ «не только имеет великие мечты, но и демонстрирует дух упорной работы для их осуществления», подчеркнул Си Цзиньпин.


Праздничный стол

На китайском столе 28 января обязательно должна быть рыба, которая по созвучию воспринимается как символ достатка («юй» в китайском языке означает и «рыба», и «избыток»). Также издавна принято лепить всей семьей пельмени. Пельмень своей формой напоминает серебряный слиток, лепить их сообща как бы значит «вместе делать деньги». Есть и другие кулинарные приметы, например, десертное кушанье в форме рыбы из клейкого риса «нянь», что также по созвучию означает «из года в год иметь достаток».

Что касается алкоголя, то цены на крепкие напитки в Пекине в последние дни заметно подскочили.


Народные гуляния

Суть праздника не только в застолье, но и в веселых забавах и обрядах, таких, как «танец дракона», ловко скользящего всем своим многометровым матерчатым телом среди толпы, или «танец львов», норовящих ухватить убегающий шар-солнце. А грохот петард и всполохи фейерверков? Правда, в Пекине из-за смога их запретили в пределах городской черты, но это вряд ли сможет существенно нарушить традиции. Есть и другие занятия, например, вешать на двери новогодние картинки и надписи с добрыми пожеланиями.


Те, кого гулянья в холодную и ветреную погоду не вдохновляют, могли провести новогоднюю ночь у телевизора. Праздничная программа Центрального китайского телевидения готовится задолго, ее участников тщательно подбирают. Среди них были артисты национальной оперы, мастера юмористического диалога «сяншэн», исполнители богатого китайского фольклора, а также и современные певцы, танцоры и музыканты.

Китайцев ждет целая неделя походов по ярмаркам, торговым центрам и туристическим достопримечательностям. Миллионы жителей Поднебесной отправляются в эти дни в путешествия — за рубеж или по стране.


 
 
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