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Калифорния начала официальную кампанию по выходу из состава США

28.01.2017 12:30 — Новости Мира | Tut.by  
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В Калифорнии в субботу, 28 января, стартовал сбор подписей за выход штата из состава США — Calexit. Двумя днями ранее министр внутренних дел Калифорнии официально разрешил начать эту процедуру. Сторонникам Calexit необходимо в течение 180 дней собрать подписи 585 407 человек (8 процентов всего населения штата).


Если им удастся это сделать, в ноябре 2018 года жители Калифорнии сначала проголосуют за отмену двух положений местной конституции, согласно которым их штат является «неотъемлемой частью США», а конституция Соединенных Штатов — «основным законом страны».

Непосредственный референдум об отделении от США может состояться весной 2019 года. Для Calexit необходимы явка по меньшей мере половины избирателей, зарегистрированных в штате, и положительный ответ не менее 55 процентов участников плебисцита, уточняет газета Los Angeles Times.

Инициаторы выхода Калифорнии из состава США подали генпрокурору штата петицию о проведении референдума в ноябре 2016 года, после победы Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов. Трамп заручился тогда поддержкой лишь 31,5% калифорнийцев, тогда как его главный оппонент Хиллари Клинтон набрала 61,5% голосов.

Калифорния — самый крупный американский штат по количеству населения (более 39 млн жителей) и третий по площади территории.

 
 
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Сторонникам Calexit необходимо в течение 180 дней собрать подписи 585 407 человек (8 процентов всего населения штата).

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