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В Мексике призывают бойкотировать американские товары

28.01.2017 13:45 — Новости Мира | Tut.by  
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В социальных сетях Мексики началась кампания, призывающая к бойкоту американских товаров, после того как президент США Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой.


В «Твиттере» и других социальных сетях призывы к бойкоту американских товаров размещаются с хэштегом #AdiosProductosGringos.

В социальных сетях мексиканцев призывают бойкотировать продукцию и услуги McDonald’s, Walmart, Coca-Cola и других американских компаний.

На кампанию уже отреагировала американская сеть кофеен Starbucks. Компания заявила в пятницу, что инвестировала миллионы долларов в экономику Мексики и создала 7 тысяч рабочих мест по всей стране.

В заявлении Starbucks также говорится, что сетью кофеен в стране управляет мексиканская компания Alsea. Кроме того, в кофейнях компании во всем мире продается кофе мексиканского производства.

25 января Трамп подписал указ о строительстве стены на границе США и Мексики — это было одним из предвыборных обещаний республиканца. При этом Трамп требует, чтобы строительство стены оплатила Мексика. Он обещал, что строительство не будет финансироваться из средств мексиканских налогоплательщиков. Трамп оценивает стоимость строительства стены в 12 млрд долларов. Стена, по его мнению, должна защитить США от притока нелегальных мигрантов и ввоза наркотиков.

Это привело к дипломатическому скандалу с Мексикой. Президент страны Энрике Пенья Ньето после подписания указа отказался от запланированного на следующую неделю визита в Вашингтон и встречи с Трампом. Пенья Ньето и другие мексиканские политики неоднократно заявляли, что Мексика не будет платить за строительство стены на границе. В четверг Трамп и Пенья Ньето провели телефонные переговоры.

На границе между США и Мексикой уже стоят ограждения, которые удается миновать нелегальным мигрантам.

 
 
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