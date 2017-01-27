Около 40 турецких военнослужащих с баз НАТО в Германии обратились к немецким властям с просьбой предоставить им политическое убежище. Об этом сообщает газета Spiegel.

Дезертиры заявляют, что покинули свои посты, поскольку попали под «зачистку» у себя на родине после неудавшегося госпереворота в июле прошлого года. По словам одного из 40 солдат, они «не испытывают симпатий к путчистам».

18 января сообщалось, что турецкая прокуратура выдала ордера на арест 243 военных. Операция по их задержанию проходила одновременно в 54 провинциях. Военнослужащих подозревают в причастности к мятежу.

15 июля прошлого года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в результате которой погибли свыше 230 человек, еще более 2,1 тысячи получили ранения. После подавления путча в стране начались массовые чистки в органах власти, государственного управления, судах, учреждениях сферы образования, армии и спецслужбах. Были закрыты более 130 СМИ, свыше 81 тысячи человек были отстранены от работы или уволены. 32 тысячи фигурантов дела о попытке мятежа находятся под стражей.