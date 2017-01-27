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ООН отреагировала на указ Трампа о беженцах
28.01.2017 15:24 — Новости Мира | Tut.by
Со всеми беженцами следует обходиться одинаково справедливо, независимо от их религии, гражданства и этнической принадлежности, подчеркнула международная организация.
Организация Объединенных Наций сдержанно отреагировала на указ президента США Дональда Трампа, запрещающий въезд в страну в ближайшие 90 дней гражданам семи преимущественно мусульманских стран. Со всеми беженцами следует обходиться одинаково справедливо, при этом не должны играть никакой роли их «религия, национальная и этническая принадлежность», говорится в заявлении Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) и Международной организации по миграции (IOM), распространенном в субботу, 28 января, в Женеве.
США должны играть ведущую роль в мире по защите беженцев и предоставлению им убежища, заявили организации, входящие в ООН. Они призвали Дональда Трампа не прекращать предоставление убежища людям, скрывающимся от войны и преследований, и предложили продолжить сотрудничество в решении проблемы беженцев. Прямая критика в адрес Трампа в заявлении организаций отсутствует.
Указ президента США
После возобновления процедуры США примут до конца 2017 года не более 50 тысяч беженцев причем приоритет будет отдан представителям религиозных меньшинств. В интервью телекомпании Christian Broadcasting Network Дональд Трамп уточнил, что речь идет, в частности, о христианах из Сирии. Администрация Барака Обамы обещала пустить в страну 110 тысяч беженцев в 2017 году. Указ Трампа запрещает въезд в США в течение ближайших 90 дней гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.
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Со всеми беженцами следует обходиться одинаково справедливо, независимо от их религии, гражданства и этнической принадлежности, подчеркнула международная...
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