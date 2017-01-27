﻿ ООН отреагировала на указ Трампа о беженцах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ООН отреагировала на указ Трампа о беженцах

28.01.2017 15:24 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Со всеми беженцами следует обходиться одинаково справедливо, независимо от их религии, гражданства и этнической принадлежности, подчеркнула международная организация.

Организация Объединенных Наций сдержанно отреагировала на указ президента США Дональда Трампа, запрещающий въезд в страну в ближайшие 90 дней гражданам семи преимущественно мусульманских стран. Со всеми беженцами следует обходиться одинаково справедливо, при этом не должны играть никакой роли их «религия, национальная и этническая принадлежность», говорится в заявлении Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) и Международной организации по миграции (IOM), распространенном в субботу, 28 января, в Женеве.

США должны играть ведущую роль в мире по защите беженцев и предоставлению им убежища, заявили организации, входящие в ООН. Они призвали Дональда Трампа не прекращать предоставление убежища людям, скрывающимся от войны и преследований, и предложили продолжить сотрудничество в решении проблемы беженцев. Прямая критика в адрес Трампа в заявлении организаций отсутствует.

Указ президента США приостанавливает прием беженцев на 120 дней и, как подчеркивается в документе, призван «защитить американский народ от террористических атак, совершаемых иностранными гражданами». Въезд в США просителей убежища из Сирии прекращен на неопределенный срок — до тех пор, пока Трамп не решит, что американская программа приема беженцев подверглась «существенным изменениям».

После возобновления процедуры США примут до конца 2017 года не более 50 тысяч беженцев причем приоритет будет отдан представителям религиозных меньшинств. В интервью телекомпании Christian Broadcasting Network Дональд Трамп уточнил, что речь идет, в частности, о христианах из Сирии. Администрация Барака Обамы обещала пустить в страну 110 тысяч беженцев в 2017 году. Указ Трампа запрещает въезд в США в течение ближайших 90 дней гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Со всеми беженцами следует обходиться одинаково справедливо, независимо от их религии, гражданства и этнической принадлежности, подчеркнула международная...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Десятки турецких военных с баз НАТО в Германии попросили политического убежища
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика