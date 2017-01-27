Неизвестные удалили все электронные письма Мевлюта Мерта Алтынташа — убийцы посла России в Турции Андрея Карлова, передает Sabah со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны.



Мевлют Мерт Алтынташ, который стрелял в посла России в Турции. Фото: @agirecudi/twitter.com

Сообщается, что получившие доступ к почтовому ящику Алтынташа следователи обнаружили, что вся его переписка была удалена спустя 2,5 часа после убийства Карлова. Пароль был взломан с другой SIM-карты, что, по мнению полиции, подтверждает факт наличия соучастников.

Отмечается также, что убийца пользовался почтовым сервером Gmail, в связи с чем власти Турции обратились к руководству Google с просьбой о помощи в проведении расследования.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями. МИД России квалифицировал произошедшее как теракт.