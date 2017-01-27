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Неизвестные стерли все электронные письма убийцы посла Карлова
28.01.2017 16:59 — Новости Мира | Tut.by
Неизвестные удалили все электронные письма Мевлюта Мерта Алтынташа — убийцы посла России в Турции Андрея Карлова, передает
Сообщается, что получившие доступ к почтовому ящику Алтынташа следователи обнаружили, что вся его переписка была удалена спустя 2,5 часа после убийства Карлова. Пароль был взломан с другой SIM-карты, что, по мнению полиции, подтверждает факт наличия соучастников.
Отмечается также, что убийца пользовался почтовым сервером Gmail, в связи с чем власти Турции обратились к руководству Google с просьбой о помощи в проведении расследования.
Карлов
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Сообщается, что получившие доступ к почтовому ящику Алтынташа следователи обнаружили, что вся его переписка была удалена спустя 2,5 часа после убийства Карлова.
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