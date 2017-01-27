Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина продолжался около 45 минут, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников администрации Трампа.

After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C — Sean Spicer (@PressSec) 28 января 2017 г.

Разговор стал первым после вступления Трампа в должность президента. Во время общения по телефону президентов США и России в Овальном зале Белого дома присутствовали вице-президент Майк Пенс, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

До этого Трамп в течение 45 минут говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В последний раз Путин и Трамп говорили по телефону в ноябре 2016 года, когда Трамп еще был избранным президентом. Тогда Путин лидер позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах.