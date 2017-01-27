|
Трамп и Путин общались около 45 минут
28.01.2017 21:25 — Новости Мира | Tut.by
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина продолжался около 45 минут, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников администрации Трампа.
Разговор стал первым после вступления Трампа в должность президента. Во время общения по телефону президентов США и России в Овальном зале Белого дома присутствовали вице-президент Майк Пенс, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по нацбезопасности Майкл Флинн и советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.
До этого Трамп в течение 45 минут говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель.
В последний раз Путин и Трамп говорили по телефону в ноябре 2016 года, когда Трамп еще был избранным президентом. Тогда Путин лидер позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разговор стал первым после вступления Трампа в должность президента.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии