Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина продолжался около 45 минут, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников администрации Трампа.

After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C