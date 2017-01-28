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Иран запретит въезд американцам

28.01.2017 22:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Иран запретит въезд американцам в ответ на отказ США пускать в страну граждан Ирана, Сирии, Ирака, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Когда иранцы введут запрет, в министерстве иностранных дел не уточнили, сообщает Reuters.

«Хотя мы уважаем американский народ и делаем разницу между людьми и враждебной политикой американского правительства, Иран воспользуется принципом взаимности», — говорится в заявлении МИДа Ирана.

Дональд Трамп 25 января запретил в течение трех месяцев пускать в страну посетителей из семи мусульманских стран. Запрет касается и тех, у кого есть визы. Трамп объяснил ограничение на въезд борьбой с терроризмом.

 
 
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Иран запретит въезд американцам в ответ на отказ США пускать в страну граждан Ирана, Сирии, Ирака, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Когда иранцы введут запрет, в...

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