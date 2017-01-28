Институт судебных экспертиз в Кракове подтвердил аутентичность документов об агентурном прошлом лауреата Нобелевской премии мира, экс-президента Польши и лидера профсоюза «Солидарность» Леха Валенсы. Об этом сообщило в субботу Польское агентство печати со ссылкой на источник в Институте национальной памяти (ИНП).



Лех Валенса. Фото: Reuters

По имеющейся информации, проведенная краковским институтом экспертиза содержит около тысячи страниц. Сообщается, что у специалистов были сомнения только в отношении некоторых бумаг, которые не повлияли на окончательный вывод экспертов: Валенса сотрудничал со спецслужбами Польской Народной Республики. Как ожидается, официально эта информация будет представлена на пресс-конференции во вторник 31 января.

«Это вранье, — прокомментировал выводы экспертов Валенса. — Надеюсь, когда суды будут работать нормально, это будет доказано». По словам политика, его сотрудничество со спецслужбами «было абсолютно невозможно».

22 февраля прошлого года ИНП опубликовал обнаруженное в доме бывшего главы МВД генерала Чеслава Кищака личное дело агента, работавшего под псевдонимом Болек, в том числе написанное от руки обязательство о сотрудничестве, подписанное «Лех Валенса «Болек».



Материалы, доступные в архиве Института национальной памяти, содержат документ, датированный 21 декабря 1970 года. Это обязательство о сотрудничестве, подписанное Лехом Валенсой. Фото: Reuters

Текст этого документа гласит: «Я, нижеподписавшийся Лех Валенса, сын Болеслава и Феликсы, 1943 года рождения, обязуюсь сохранять в тайне содержание моих бесед с сотрудниками служб безопасности. Также обязуюсь сотрудничать со службой безопасности в деле выявления и борьбы с врагами Польской Народной Республики. Информацию я буду передавать в письменной форме. Факт сотрудничества со службой безопасности обязуюсь хранить в тайне и не раскрывать даже семье».

Сам Валенса неоднократно заявлял, что «папка Болека» — это фальшивка , изготовленная коммунистическими властями, чтобы скомпрометировать его в период роста популярности «Солидарности». В апреле Валенса согласился встретиться с прокурорами ИНП, чтобы просмотреть документы и ответить на вопросы следователей. Он признал оригинальной только одну из бумаг, а остальные назвал мусором. «Если смотреть на материалы сбоку, то сразу видна разница в цвете бумаги, что говорит о разных периодах ее старения», — сказал он.