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Польские эксперты подтвердили аутентичность документов об агентурном прошлом Валенсы
28.01.2017 21:55 — Новости Мира | Tut.by
Институт судебных экспертиз в Кракове подтвердил аутентичность документов об агентурном прошлом лауреата Нобелевской премии мира, экс-президента Польши и лидера профсоюза «Солидарность» Леха Валенсы. Об этом сообщило в субботу
По имеющейся информации, проведенная краковским институтом экспертиза содержит около тысячи страниц. Сообщается, что у специалистов были сомнения только в отношении некоторых бумаг, которые не повлияли на окончательный вывод экспертов: Валенса сотрудничал со спецслужбами Польской Народной Республики. Как ожидается, официально эта информация будет представлена на пресс-конференции во вторник 31 января.
«Это вранье, — прокомментировал выводы экспертов Валенса. — Надеюсь, когда суды будут работать нормально, это будет доказано». По словам политика, его сотрудничество со спецслужбами «было абсолютно невозможно».
22 февраля прошлого года ИНП
Текст этого документа гласит: «Я, нижеподписавшийся Лех Валенса, сын Болеслава и Феликсы, 1943 года рождения, обязуюсь сохранять в тайне содержание моих бесед с сотрудниками служб безопасности. Также обязуюсь сотрудничать со службой безопасности в деле выявления и борьбы с врагами Польской Народной Республики. Информацию я буду передавать в письменной форме. Факт сотрудничества со службой безопасности обязуюсь хранить в тайне и не раскрывать даже семье».
Сам Валенса неоднократно заявлял, что «папка Болека» — это
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Сам экс-президент Польши назвал выводы института судебных экспертиз в Кракове враньем.
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