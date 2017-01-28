﻿ Суд частично приостановил исполнение указа Трампа об ограничении въезда в США. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Суд частично приостановил исполнение указа Трампа об ограничении въезда в США

29.01.2017 09:36 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Федеральный суд в Бруклине разрешил временное пребывание гражданам, которые уже прибыли в США и были задержаны в аэропортах в соответствии с новым указом президента страны Дональда Трамп по миграционной политике, сообщает Reuters. Таким образом, суд частично приостановил исполнение президентского указа.

Как уточняется, тем гражданам, кто уже прибыл в страну и у кого есть действующие визы, разрешается временно остаться. По оценкам Американского союза защиты гражданских свобод (American Civil Liberties Union, ACLU), решение коснется порядка 100-200 человек, уже задержанных в разных аэропортах США или еще находящихся в пути.

Представитель Министерства внутренней безопасности США заявил Reuters, что ведомство внимательно следило за данным судебным процессом. При этом собеседник отметил, что пока копию судебного решения они не получили. Представитель министерства заявил, что речь идет о 375 гражданах, кого затронул данный указ. Из них 109 прибыли в США и им было отказано во въезде в страну. Еще 173 человека не были допущены в самолеты представителями авиакомпаний еще в аэропортах вылета.

Речь идет об указе Трампа, выпущенном в минувшую пятницу. Согласно документу, в частности, на 90 дней запрещается въезд в США лицам из семи стран с преимущественно мусульманским населением. Речь идет гражданах Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.

После выхода указа в аэропортах страны начали задерживать прибывших в США граждан из стран, попавших под запрет. В субботу в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке вспыхнула многочисленная акция протеста. Собравшиеся выступали против миграционного указа Трампа и требовали освободить задержанных.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/29/01/2017/588d5a209a7947874dfd4968?from=main

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федеральный суд приостановил действие миграционного указа Дональда Трампа об ограничении въезда в США. Решение принято на фоне вспыхнувших протестов в аэропорту...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Иран запретит въезд американцам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика