Государственный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, запланированный на 2017 год, может быть сорван из-за разногласий главы Белого дома и принца Уэльского Чарльза по проблеме изменения климата. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве Великобритании.

По версии издания, помощники Трампа предлагают, чтобы президент США в ходе визита встретился не с Чарльзом, а с его сыновьями, принцами Уильямом и Гарри. Якобы в администрации Трампа уже предупредили, что для Чарльза, который является сторонником теории о влиянии деятельности человека на изменение климата, было бы ​контрпродуктивно пытаться «читать лекции» американскому президенту. При этом, уточнил источник, американцы якобы предупредили, что Трамп «может взорваться», если на него давить.

«Дональд Трамп вовлечен в чрезвычайный дипломатический скандал с принцем Уэльским по вопросу изменения климата, что угрожает нарушить его государственный визит в Соединенное Королевство, — сообщает издание. — Новый президент не хочет встречаться с принцем во время поездки в Великобританию в июне из-за их радикально различающихся взглядов на проблему мирового потепления».

Трамп неоднократно критиковал и обещал отменить подписанное США в апреле 2016 года Парижское соглашение по борьбе с изменениями климата. ​Через несколько часов после вступления Трампа в должность с сайта Белого дома исчез раздел об изменении климата, уточняет газета. Издание также напоминает, что Трамп называл теорию об изменении климата «аферой», разработанной китайцами для уничтожения американской промышленности.

«Он не смирится, если кто бы то ни было будет читать ему лекции, даже член королевской семьи. Честно говоря, они должны дважды подумать, прежде чем поместить его и принца Чарльза в одну комнату», — приводит газета мнение источника, близкого к американской администрации.

Собеседники издания рассказали также, что, поскольку принц Чарльз занимается проблемами окружающей среды уже 40 лет, он обязательно попытается поговорить об этом с Трампом.

​Представители 196 стран, принимавших участие в климатической конференции в Париже, подписали итоговый документ 12 декабря 2015 года. Соглашение было достигнуто после двух недель интенсивных переговоров, оно призвано заменить Киотский протокол. В документе, в частности, указывалось, что в период до 2020 года развивающиеся страны получат $ 100 млрд в год для решения проблем климата. Эти средства им предоставят другие государства, подписавшие договор. Россия также подписала соглашение по климату.