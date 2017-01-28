Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отрицает все обвинения в свой адрес и называет новый судебный процесс против него попыткой политического преследования. Об этом 80-летний политик заявил газете Il Messaggero интервью.



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"У меня нет слов. Поскольку я верю в наши государственные институты, считаю неприемлемым, чтобы ресурсы судебной системы были использованы для того, чтобы навредить мне и миллионам итальянцев, которые на протяжении 20 лет доверяют мне и (партии) "Вперед, Италия" (основана Берлускони в 1994 году - прим. ТАСС). Сегодня мы снова в центре итальянской политики, и определенные силы вновь пытаются ударить по мне за счет итальянцев", - сказал Берлускони.

Дело Руби

Таким образом он прокомментировал решение суда открыть новый процесс по делу, в рамках которого политик обвиняется в подкупе свидетелей, проходивших по так называемому "делу Руби" (по прозвищу марокканской танцовщицы Каримы аль-Маруг, которой не было 18 лет на момент предполагаемой интимной связи с политиком). Берлускони было предъявлено обвинение в использовании услуг несовершеннолетних проституток, но он был полностью оправдан. Во время слушаний не прозвучало ни одного подтверждающего вину Берлускони свидетельства от девушек, приглашавшихся на "элегантные вечера" на личную виллу экс-премьера в Аркоре. Впоследствии прокуратура заподозрила, что Берлускони и его адвокаты купили их молчание.

"Так называемое "дело Руби", даже если закончилось оправдательным приговором, нанесло непоправимый ущерб репутации очень многих людей. На многих девушек повесили ярлык "проститутки". Они потеряли работу, женихов - их жизнь оказалась разрушена. Я решил, что должен помочь им", - рассказал Берлускони.

При этом он пояснил, что все денежные переводы делал открыто, ничего не скрывая и рассказывая об этом публично. "Если бы я хотел кого-то подкупить, я бы делал это открыто?" - указал Берлускони.

О политике

Говоря о политической ситуации в стране, где после отставки с поста премьер-министра Маттео Ренци возникла перспектива досрочных выборов, лидер "Вперед, Италия" заявил, что его партия готова предложить сильную альтернативу "провалившейся" Демократической партии (ДП) и "несостоятельному" "Движению "5 звезд". Он также указал на важность заключения нового альянса с "Лигой Севера". Однако прежде, чем проводить выборы, по его убеждению, необходимо, чтобы парламент доработал избирательное законодательство.

Берлускони также заявил, что его партия готова поддерживать нынешнее правительство Паоло Джентилони, "даже если оно продолжает линию предыдущего кабинета Ренци, которое мы убежденно критиковали, если оно будет делать что- то полезное для страны". "Для меня в политике никогда не было целью уничтожить оппонента, но я всегда работал в интересах Италии и итальянцев", - заключил Берлускони.