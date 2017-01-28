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Меркель и Мэй раскритиковали иммиграционную политику Трампа

29.01.2017 14:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала президента США Дональда Трампа за ужесточение американской иммиграционной политики, в рамках которой гражданам семи мусульманских стран был временно запрещен въезд в страну, передает Der Spiegel. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в интервью газете.

«Она (Меркель. – «Газета.Ru») убеждена, что активная борьба с терроризмом, которая, безусловно, необходима, не является основанием для того, чтобы подозревать людей определенного происхождения или вероисповедания», — сказал он.

Зайберт также отметил, что в настоящее время правительство ФРГ оценивает последствия действий американской администрации для немцев с двойным гражданством.

К критике ужесточения иммиграционной политики Дональда Трампа также присоединилась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

«Иммиграционная политика США — это дело правительства Соединенных Штатов, так же как иммиграционная политика в этой стране (Великобритании. – «Газета.Ru») должна определяться нашим правительством. Однако мы не согласны с таким подходом», — цитирует Reuters слова главы правительства

Ранее премьер Канады заявил о готовности принять беженцев на фоне антимусульманского указа Трампа.

 
 
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Ранее премьер Канады заявил о готовности принять беженцев на фоне антимусульманского указа Трампа.

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