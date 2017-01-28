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СМИ сообщили о проблемах с расшифровкой российских данных о MH-17

29.01.2017 17:21 — Новости Мира | Tut.by  
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Голландские следователи не смогли использовать информацию о крушении Boeing в Донбассе, которую им передала Россия. В Амстердаме это объясняют техническими проблемами.

Как сообщает австрийское издание Der Standard со ссылкой на пресс-службу голландской прокуратуры, следователи в Нидерландах не смогли воспользоваться переданной Россией информацией о крушении самолета, следовавшего рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбившегося в Донбассе. Объясняется это тем, что данные, которые были получены еще в октябре прошлого года, зашифрованы не по международным стандартам.

«Необходимо больше информации, чтобы понять, что именно зафиксировали радары», - объяснил представитель голландской прокуратуры.

Россия передала Нидерландам информацию с радаров после сентябрьского заявления международной следственной группы, установившей, что Boeing авиакомпании Malaysian Airlines разбился из-за попадания в него ракеты, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Следователи утверждали, что в момент запуска ЗРК находился на территории, которую контролировали ополченцы самопровозглашенной ДНР.

22 сентября российский концерн «Алмаз-Антей» заявил, что располагает первичными радиолокационными данными о воздушной обстановке за 17 июля 2014 года в районе крушения малайзийского Boeing в Донбассе, выполнявшего рейс MH17. Эта информация, сообщили тогда в концерне, была передана российским компетентным органам для изучения и дальнейшей передачи голландской стороне.

Boeing 777, принадлежавший Malaysia Airlines и летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе в июле 2014 года. Жертвами крушения стали 298 человек.

 
 
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Голландские следователи не смогли использовать информацию о крушении Boeing в Донбассе, которую им передала Россия.

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