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Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении России

29.01.2017 20:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения относительно того, снимать ли санкции в отношении России, однако не исключает этой возможности в контексте сотрудничества по Сирии. Об этом заявил в эфире американского телеканала АВС пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.


Ему был задан вопрос о том, готов ли президент США отменить введенные в отношении РФ меры и обсуждался ли этот вопрос во время состоявшегося в субботу разговора Трампа и главы российского государства Владимира Путина.

«Мы рассчитываем на взаимодействие с ними (с Россией — прим. ТАСС) в борьбе против ИГ (террористическая группировка „Исламское государство“), в особенности, в Сирии, а также на то, чтобы разобраться с кризисом в Алеппо», — сказал Спайсер.

«Существует сфера, в которой мы должны работать с ними, если собираемся победить ИГ, и думаю, это первый шаг, — добавил пресс-секретарь Белого дома. — Мы не приняли никаких решений по поводу санкций».

«Президент будет далее вести диалог и наша команда продолжит поддерживать связи с российским государством и российскими официальными лицами. Но никаких решений по санкциям не было, — подчеркнул Спайсер. — На самом деле это не было предметом обсуждения во время телефонного разговора вчера (в субботу)».

Спайсера также попросили прокомментировать заявления сенатора Джона Маккейна о том, что Трампу не следует говорить о возможности отмены антироссийских санкций. «Президент не исключает никаких возможностей, — ответил на это пресс-секретарь Белого дома. — Он специалист по ведению переговоров мирового класса». Спайсер подчеркнул, что Трамп не намерен раскрывать всю информацию о возможных переговорах с Москвой на этот счет.

«Он будет работать с Россией или любой другой страной. И это общий интерес», — добавил пресс-секретарь Белого дома. «Если мы сможем разработать план или сотрудничать с ними для победы над ИГ, то мы намерены это сделать», — подчеркнул он.

 
 
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Тема ограничений Вашингтона не обсуждалась во время телефонного разговора двух лидеров, пояснил пресс-секретарь Шон Спайсер

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