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В Канаде в мечети произошла стрельба: 5 человек погибли
30.01.2017 05:38 — Новости Мира | Tut.by
В мечети в Квебеке произошла стрельба, передает
По информации агентства, внутри находились 40 человек, нападавших было трое. Нападение произошло во время вечерней молитвы в районе 20.00 по местному времени в воскресенье (04.00 понедельника по минскому времени).
Канадский журналист
(Будет дополнено)
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Внутри находились 40 человек, нападавших было трое.
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