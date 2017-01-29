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В Канаде в мечети произошла стрельба: 5 человек погибли

30.01.2017 05:38 — Новости Мира | Tut.by  
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В мечети в Квебеке произошла стрельба, передает Reuters.

По информации агентства, внутри находились 40 человек, нападавших было трое. Нападение произошло во время вечерней молитвы в районе 20.00 по местному времени в воскресенье (04.00 понедельника по минскому времени).

Канадский журналист сообщает о как минимум пяти погибших. Глава мечети подтвердил Reuters информацию о пяти жертвах.
 
(Будет дополнено)
 
 
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Внутри находились 40 человек, нападавших было трое.

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