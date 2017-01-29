В мечети в Квебеке произошла стрельба, передает Reuters .

По информации агентства, внутри находились 40 человек, нападавших было трое. Нападение произошло во время вечерней молитвы в районе 20.00 по местному времени в воскресенье (04.00 понедельника по минскому времени).

сообщает о как минимум пяти погибших. Глава мечети подтвердил Reuters информацию о пяти жертвах. Канадский журналисто как минимум пяти погибших. Глава мечети подтвердил Reuters информацию о пяти жертвах.

(Будет дополнено)