Полиция Филиппин расформирует отряды по ликвидации наркоманов. Такое решение было принято после убийства полицейскими южнокорейского бизнесмена, передает Reuters .

Тем не менее президент Филиппин Родриго Дутерте заверил, что война с наркотиками и наркоторговцами продолжится.

«Мы расформируем все отряды по борьбе с наркотиками в нашей полиции», — заявил глава филиппинской полиции Роналд дела Роса, отвечая на вопрос Дутерте, какие меры он готов принять после инцидента.

По данным агентства, с момента прихода Дутерте на пост президента в стране были убиты более 7 тыс. человек в рамках «войны с наркотиками».

Президент Филиппин, как сообщалось, создал отряды для ликвидации наркоторговцев в октябре прошлого года.