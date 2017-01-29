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На Филиппинах расформируют отряды по ликвидации наркоторговцев

30.01.2017 08:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Полиция Филиппин расформирует отряды по ликвидации наркоманов. Такое решение было принято после убийства полицейскими южнокорейского бизнесмена, передает Reuters.

Тем не менее президент Филиппин Родриго Дутерте заверил, что война с наркотиками и наркоторговцами продолжится.

«Мы расформируем все отряды по борьбе с наркотиками в нашей полиции», — заявил глава филиппинской полиции Роналд дела Роса, отвечая на вопрос Дутерте, какие меры он готов принять после инцидента.

По данным агентства, с момента прихода Дутерте на пост президента в стране были убиты более 7 тыс. человек в рамках «войны с наркотиками».

Президент Филиппин, как сообщалось, создал отряды для ликвидации наркоторговцев в октябре прошлого года.

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Тем не менее президент Филиппин Родриго Дутерте заверил, что война с наркотиками и наркоторговцами продолжится.

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