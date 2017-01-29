Во Франции за три месяца до президентских выборов не утихает скандал вокруг главного претендента на высший пост в стране — кандидата от консервативной партии «Республиканцы» Франсуа Фийона . В среду, 25 января, французская газета Le Canard Enchaine сообщила о том, что Фийон, будучи депутатом парламента, устроил свою жену в качестве своей ассистентки. По данным издания, в результате Пенелопа Фийон получила в общей сложности около 600 тысяч евро.



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Официальный представитель Фийона Тьерри Солер сообщил, что тот действовал в соответствии с законом. По его словам, это обычная практика, когда депутаты парламента устраивают своих супругов в качестве ассистентов. Тем временем Le Canard Enchaine провела собственное расследование и не нашла подтверждения тому, что Пенелопа Фийон когда-либо действительно работала ассистенткой депутата парламента. Прокуратура Франции начала в связи со скандалом предварительное расследование.

Удар по имиджу Фийона

Сам Франсуа Фийон 25 января заявил журналистам, что он крайне возмущен обвинениями газеты в том, что его жене платили за работу, которую та якобы не выполняла. По словам Фийона, эта публикация пропитана «неуважительным отношением и сексизмом».

Выступая в прямом эфире телеканала TF1, Фийон также попутно упомянул, что, когда он был сенатором, устроил на работу в свой офис и двух своих сыновей-адвокатов. При этом он умолчал об одной немаловажной детали, которую затем предали огласке французские газеты: в то время у его сыновей еще не было лицензии адвоката.

Скандал на пороге выборов стал тяжелым ударом по имиджу Фийона, который тот создавал себе на протяжения долгих лет — имидж безупречного, ответственного политика, честность которого не подлежит сомнению, пишет газета Le Mond. «На фоне усиливающейся во французском обществе антипатии к политическим лидерам страны это было весомым аргументом в поддержку Фийона. Он использовал этот образ в своих интересах», — отмечает Le Mond.

Марин Ле Пен у позорного столба

Тем временем разоблачения Фийона затмили собой еще один скандал: 27 января Европарламент обязал главу и кандидата в президенты от праворадикальной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен выплатить 340 тысяч евро. Согласно сообщению Европарламента, Ле Пен потратила эту сумму на выплаты зарплаты двум своим помощникам, которые были фиктивно наняты в качестве ее парламентских ассистентов, а на самом деле работали в штабе «Национального фронта».



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Дискуссия вокруг юридически законной, однако сомнительной с моральной точки зрения практики трудоустройства депутатами своих родственников стала ярким свидетельством отчуждения избирателей от власти, которое уже годами наблюдается во французском обществе.

В то же время многие французы не доверяют демократическим институтам страны в целом. Это тревожный факт, отмечает политолог Тьерри Пеш. Согласно результатам опроса, опубликованного в начале 2016 года, без малого 90 процентов респондентов считают, что Франция нуждается в «настоящем лидере», который бы смог «восстановить порядок».

Отсутствие четкой идеологии

Положение усугубляется еще и тем, что у ведущих партий отсутствует четкая идеологическая позиция. Как поясняет Тьерри Пеш, в ходе предвыборной кампании кандидаты в президенты намеренно представляют радикальную политическую программу, а затем отказываются от нее.

«Левые» заигрывают с антилиберальными и антикапиталистическими настроениями, пытаясь тем самым обеспечить себе поддержку, в том числе, и в самых радикальных кругах. В свою очередь «правые» разжигают националистические, даже ксенофобские настроения, чтобы заручиться поддержкой националистов и правых радикалов", — пишет Тьерри Пеш в своей книге «Гражданское неповиновение» («Insoumissions»).

Скандал играет на руку социалистам

Поводом для разочарования французов в своих политических лидерах послужили причины как идеологического, так и социального характера. Растущее социальное неравенство, низкий уровень доходов, безработица и обесценивание образования — вот основные проблемы, с которыми сталкивается средний класс, пишет социолог Луи Шавель.



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Скандалы вокруг фаворитов президентской гонки Фийона и Ле Пен еще больше углубили кризис доверия во французском обществе. В то же время открытым остается вопрос, как это повлияет на позиции правящей Социалистической партии, которая в данный момент пользуется крайне низкой поддержкой избирателей.

В воскресенье, 29 января, социалисты провели второй тур предварительных выборов, на которых определили своего кандидата на пост главы государства. По предварительным результатам, лидирует бывший министр образования Бенуа Амон. Его соперник, экс-премьер Манюэль Вальс уже признал свое поражение.

Вне зависимости от этого, ожидается, что невзгоды соперников сыграют социалистам на руку.

У партии «Республиканцы» есть всего три месяца на то, чтобы залечить свою рану. Социалисты и «Национальный фронт» также находятся далеко не в лучшей форме. Кандидаты от всех трех партий вынуждены вернуться на исходную позицию и начать борьбу заново.