Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж готов обсуждать вопрос о своей экстрадиции в США только после ответа от министерства юстиции США, которому он вместе с адвокатами направил запрос. Об этом он сообщил в воскресном интервью британскому телеканалу ITV по видеосвязи из посольства Эквадора в Лондоне.





«Мы обратились к (представителям) американского Минюста с вопросом о том, собираются ли они закрыть это дело (против Ассанжа), — проинформировал основатель WikiLeaks. — Мы заявили о том, что оно неконституционно, незаконно и что его не следует продолжать. Что же они собираются делать дальше?»

По словам Ассанжа, он и его представители «хотят обсудить возможности защиты его прав», если потребуется на определенных условиях выехать в США для решения этого вопроса. «Пока мы от них ничего не услышали, — сказал он. — Мяч находится сейчас на поле Минюста».

Ранее уроженец Австралии говорил, что готов согласиться на экстрадицию при условии помилования американскими властями информатора организации Брэдли Мэннинга, который был приговорен к 35 годам лишения свободы. Бывший президент США Барак Обама за день до окончания своих полномочий объявил о решении смягчить судебный приговор Мэннингу, который благодаря этому выйдет на свободу 17 мая. По заявлению Белого дома, американские власти не рассчитывают на выдачу Ассанжа в ответ на смягчение приговора информатору WikiLeaks.

С 2012 года Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил убежище в эквадорской дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.