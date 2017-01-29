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Генсек НАТО: мы не хотим новой холодной войны с Россией
30.01.2017 12:00 — Новости Мира | Tut.by
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не стремится к конфронтации с Россией и не хочет новой холодной войны. Об этом он сказал в интервью телеканалу Би-би-си, передает «РИА Новости».
«Мы не стремимся к конфронтации с Россией, мы не хотим новой холодной войны. Поэтому мы совмещаем силу и твердый подход с открытыми каналами для диалога», — сказал он.
По словам Столтенберга, НАТО видит «более напористую» Россию и «значительное военное наращивание», но «не видит непосредственной угрозы».
«НАТО отреагировала, вот почему мы впервые разместили военных в восточной части альянса», — сказал он.
В начале января в МИД России заявили о необходимости нормализовать отношения с НАТО.
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По словам Столтенберга, НАТО видит "более напористую" Россию и "значительное военное наращивание", но "не видит непосредственной угрозы".
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