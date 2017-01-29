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В Мюнхене скончалась личная секретарша Геббельса

30.01.2017 11:45 — Новости Мира | Tut.by  
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В Германии на 107-м году жизни скончалась Брунгильда Помзель, бывшая личная секретарша министра народного просвещения и пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса.


Ее смерть в воскресенье, 29 января, подтвердил агентству AP продюсер и режиссер Кристиан Кренес, снявший о ней документальный фильм «Жизнь одной немки». По его словам, Помзель скончалась в пятницу, 27 января, в своем доме в Мюнхене. Она была одной из последних, кто лично знал главных нацистских преступников.

Помзель стала личной секретаршей Геббельса в 1942 году и работала у него до самого конца, когда глава нацистской пропаганды и его жена Марта отравили шесть своих детей, прежде чем покончить с собой 1 мая 1945 года. В интервью, данном немецкой прессе к своему столетию, в 2011 году, Помзель сказала: «Я никогда не прощу Геббельса за то, что он сделал с миром, и за то, что убил своих невинных детей».

Вскоре после окончания войны она была арестована и приговорена к пяти годам лишения свободы. После освобождения более 20 лет проработала в телерадиокомпании ARD. Помзель никогда не была замужем и не имела детей.

 
 
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Брунгильда Помзель была одним из последних людей на Земле, кто лично знал главных нацистских преступников. Она проработала с Геббельсом около трех лет.

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