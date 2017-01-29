Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа и как ее встретили женщины в Америке и Европе; военный парад в Индии по случаю Дня Республики и митинг против президента Венесуэлы в Каракасе. А также борьба с Исламским государством и нелегкая жизнь внутренних беженцев в Ираке и Сирии. Все это и многое другое — в подборке самых важных фотографий от фоторедакторов агентства Рейтер.

Предыдущие выпуски можно найти по тегу « В фотообъективе ».



Участники церемонии инаугурации встречают избранного президента Дональда Трампа перед его присягой. Вашингтон, США, 20 января 2017 года. Фото: Brian Snyder / Reuters



Участницы женского марша протеста против Трампа в Вашингтоне, США, 21 января 2017 года. Фото: Shannon Stapleton / Reuters



Мама поправляет шапочку дочери перед началом занятий в школе. Мосул, Ирак, 23 января 2017 года. Фото: Muhammad Hamed / Reuters



Рабочие несут воду на участке строящейся дороги в Найроби, Кения, 25 января 2017 года. Фото: Goran Tomasevic / Reuters



Парад индийских военных по случаю Дня Республики. Дели, Индия, 26 января 2017 года. Фото: Adnan Abidi / Reuters



Полицейские переговариваются с заключенными, сбежавшими из тюрьмы Алькакуз во время бунта. Наталь, Бразилия, 23 января 2017 года. Фото: Nacho Doce / Reuters



Мужчина идет по территории лагеря протестующих против строительства трубопровода Dakota Access на окраине индейской резервации. Кэннонболл, США, 24 января 2017 года. Фото: Terray Sylvester / Reuters



Сантимина Бананга оплакивает своего партнера Джимми Саида, который, по словам женщины, был застрелен неизвестным стрелком на мотоцикле в то время, как пара занималась попрошайничеством на улице Малаги, Филиппины, 22 января 2017 года. Фото: Ezra Acayan / Reuters



Актер Райан Гослинг позирует для поклонников на премьере фильма «Ла-ла Ленд» в Токио, Япония, 26 января 2017 года. Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters



Американская теннисистка Серена Уильямс выступает в полуфинале Australian Open против хорватки Мирьяны Лучич-Барони. Мельбурн, Австалия, 26 января 2017 года. Фото: Thomas Peter / Reuters



38-летний Нермин Халиладич позирует фотографу с кухонной утварью на своем теле. Бихач, Босния и Герцеговина, 23 января 2017 года. По словам мужчины, в начале года он обнаружил, что его тело может притягивать и удерживать некоторые предметы с помощью особой энергии. Без специальной подготовки он может удержать на себе металлические, пластиковые предметы и даже мобильный телефон. Фото: Dado Ruvic / Reuters



Иракская семья спасается во время боя между между правительственными войсками и боевиками Исламского государства в пригороде Мосула, Ирак, 25 января 2017 года. Фото: Ahmed Jadallah / Reuters



Статуя Нельсона Манделлы недалеко от Башни Елизаветы в Лондоне, Великобритания, 23 января 2017 года. Фото: Toby Melville / Reuters



Мальчик играет с мячом возле своего дома, расположенного у новой части забора между Мексикой и США. Сьюдад-Хуарес, Мексика, 25 января 2017 года. Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters



Акция протеста мигрантов у здания бывшего таможенного склада в Белграде, Сербия, 25 января 2017 года. Фото: Marko Djurica / Reuters



Венесуэльский лидер оппозиции и губернатор штата Миранда Энрике Каприлес принимает участие в митинге против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в 59-ю годовщину окончания диктатуры Маркоса Переса Хименеса в Каракасе, Венесуэла, 23 января 2017 года. Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters



Люди собрались у посольства США у подножия Бранденбургских ворот в поддержку участников «женских маршей» в США и мире. Берлин, Германия, 21 января 2017 года. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters



Барак Обама в последний раз идет в Овальный кабинет в качестве президента США. Вашингтон, США, 20я января 2017 года. Фото: Jonathan Ernst / Reuters



Вид сверху на Национальную аллею, где проходила церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа. Вашингтон, США, 20 января 2017 года. Фото: Lucas Jackson / Reuters