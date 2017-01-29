﻿ Женщины против Трампа, сирийские школьники и человек-магнит: фото Рейтер за неделю. 21.by
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Женщины против Трампа, сирийские школьники и человек-магнит: фото Рейтер за неделю

30.01.2017 12:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа и как ее встретили женщины в Америке и Европе; военный парад в Индии по случаю Дня Республики и митинг против президента Венесуэлы в Каракасе. А также борьба с Исламским государством и нелегкая жизнь внутренних беженцев в Ираке и Сирии. Все это и многое другое — в подборке самых важных фотографий от фоторедакторов агентства Рейтер.

Предыдущие выпуски можно найти по тегу «В фотообъективе».


Участники церемонии инаугурации встречают избранного президента Дональда Трампа перед его присягой. Вашингтон, США, 20 января 2017 года. Фото: Brian Snyder / Reuters

Участницы женского марша протеста против Трампа в Вашингтоне, США, 21 января 2017 года. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Мама поправляет шапочку дочери перед началом занятий в школе. Мосул, Ирак, 23 января 2017 года. Фото: Muhammad Hamed / Reuters

Рабочие несут воду на участке строящейся дороги в Найроби, Кения, 25 января 2017 года. Фото: Goran Tomasevic / Reuters

Парад индийских военных по случаю Дня Республики. Дели, Индия, 26 января 2017 года. Фото: Adnan Abidi / Reuters

Полицейские переговариваются с заключенными, сбежавшими из тюрьмы Алькакуз во время бунта. Наталь, Бразилия, 23 января 2017 года. Фото: Nacho Doce / Reuters

Мужчина идет по территории лагеря протестующих против строительства трубопровода Dakota Access на окраине индейской резервации. Кэннонболл, США, 24 января 2017 года. Фото: Terray Sylvester / Reuters

Сантимина Бананга оплакивает своего партнера Джимми Саида, который, по словам женщины, был застрелен неизвестным стрелком на мотоцикле в то время, как пара занималась попрошайничеством на улице Малаги, Филиппины, 22 января 2017 года. Фото: Ezra Acayan / Reuters

Актер Райан Гослинг позирует для поклонников на премьере фильма «Ла-ла Ленд» в Токио, Япония, 26 января 2017 года. Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Американская теннисистка Серена Уильямс выступает в полуфинале Australian Open против хорватки Мирьяны Лучич-Барони. Мельбурн, Австалия, 26 января 2017 года. Фото: Thomas Peter / Reuters

38-летний Нермин Халиладич позирует фотографу с кухонной утварью на своем теле. Бихач, Босния и Герцеговина, 23 января 2017 года. По словам мужчины, в начале года он обнаружил, что его тело может притягивать и удерживать некоторые предметы с помощью особой энергии. Без специальной подготовки он может удержать на себе металлические, пластиковые предметы и даже мобильный телефон. Фото: Dado Ruvic / Reuters

Иракская семья спасается во время боя между между правительственными войсками и боевиками Исламского государства в пригороде Мосула, Ирак, 25 января 2017 года. Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Статуя Нельсона Манделлы недалеко от Башни Елизаветы в Лондоне, Великобритания, 23 января 2017 года. Фото: Toby Melville / Reuters

Мальчик играет с мячом возле своего дома, расположенного у новой части забора между Мексикой и США. Сьюдад-Хуарес, Мексика, 25 января 2017 года. Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Акция протеста мигрантов у здания бывшего таможенного склада в Белграде, Сербия, 25 января 2017 года. Фото: Marko Djurica / Reuters

Венесуэльский лидер оппозиции и губернатор штата Миранда Энрике Каприлес принимает участие в митинге против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в 59-ю годовщину окончания диктатуры Маркоса Переса Хименеса в Каракасе, Венесуэла, 23 января 2017 года. Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Люди собрались у посольства США у подножия Бранденбургских ворот в поддержку участников «женских маршей» в США и мире. Берлин, Германия, 21 января 2017 года. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Барак Обама в последний раз идет в Овальный кабинет в качестве президента США. Вашингтон, США, 20я января 2017 года. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вид сверху на Национальную аллею, где проходила церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа. Вашингтон, США, 20 января 2017 года. Фото: Lucas Jackson / Reuters
 
 
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TUT.BY предлагает посмотреть самые яркие и важные кадры прошедшей недели в традиционной подборке от агентства Рейтер.

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