Никаких сделок с США в обмен на снятие санкций с РФ не обсуждается. Все темы, затронутые в телефонном разговоре, лидеры двух стран более предметно обсудят при личной встрече. Которая, как расчитывает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, состоится в ближайшее время, сообщает ТАСС .



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«Говорить сейчас о каких-то сделках пока вряд ли представляется возможным: сначала надо определиться с датой и местом встречи двух президентов», — сказал Песков.

По его словам, Путин и Дональд Трамп при личной встрече более предметно обсудят темы, затронутые в телефонном разговоре. Песков отдельно отметил, что тема санкций не обсуждалась. «Президент не намерен каким-то образом эту тему поднимать», — подчеркнул Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России не исключил, что Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом еще до саммита G20, который состоится 7−8 июля в Гамбурге.

Более детально говорить о сроке встречи Песков не стал.

Он выразил надежду, что помощники президентов займутся подготовкой встречи двух лидеров, «не откладывая в долгий ящик».

Сотрудничество в борьбе с терроризмом

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что сотрудничество РФ и США в сфере борьбы с терроризмом, которое обсуждалось во время телефонного разговора, не должно быть чем-либо обусловлено. «Это является жизненно важной необходимостью для всех государств мира», отметил Песков.

Песков отметил, что именно терроризм является одним из наиболее опасных вызовов, с которым приходится сталкиваться мировому сообществу, включая РФ и США.

По его словам, другими точками соприкосновения между странами могут стать «вопросы стратегической безопасности, взаимодействие в ходе урегулирования региональных конфликтов и непосредственно наши двусторонние отношения». «Среди предпринимателей двух стран как раз востребована более благоприятная атмосфера, для создания которой стоит еще много поработать», — отметил Песков.

Украинский вопрос

Россия и США исходят из того, что украинский кризис не должен получить характер застарелого конфликта, заявил Песков.

«Американская сторона также является убежденной сторонницей точки зрения, что нельзя позволить украинскому кризису превратиться в застарелый кризис, необходима активизация усилий для урегулирования этой проблемы», — сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что и в позиции Москвы по этому вопросу ничего не изменилось, она зиждется «на понимании безальтернативности реализации минских договоренностей, и, конечно, в первую очередь — реализации минских договоренностей со стороны Киева без какого-либо двойного или тройного толкования этих договоренностей».

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, в ходе телефонной беседы Путина и Трампа в субботу с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе. При этом была выделена приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой — международным терроризмом. Подчеркивалась также важность восстановления взаимовыгодных торгово- экономических связей между деловыми кругами двух стран.