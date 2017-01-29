В британском правительстве отвергли призывы отменить государственный визит президента США Дональда Трампа в страну из-за введения американским лидером жестких ограничений для мигрантов.



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Государственный визит в Британию предусматривает прием лидера иностранного государства королевой Елизаветой II. Против этого выступили авторы петиции, под которой поставили свои подписи уже больше миллиона британцев.

Трамп получил официальное приглашение на визит в Британию на первой встрече премьер-министра Терезы Мэй и вступившего в должность президента США в минувший четверг в Вашингтоне.

Как сказал Би-би-си источник в правительстве, запрет на въезд в Британию Дональду Трампу был бы «популистским жестом». Источник также добавил, что приглашение посетить Британию с визитом уже было принято американской стороной, и отзыв приглашения все бы испортил.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин считает, что премьер Британии Тереза Мэй не оправдает ожиданий соотечественников, если не сможет отсрочить визит Дональда Трампа.

В субботу на сайте британского парламента был опубликован текст петиции , которая призывает запретить президенту Дональду Трампу въезд в страну в рамках государственного визита, когда глава иностранного государства приглашается на прием к королеве.

В качестве обоснования такого запрета авторы петиции указывают на женоненавистнические взгляды Трампа и его вульгарное поведение, которые, по их мнению, исключают возможность приема 45-го президента США королевой Елизаветой или принцем Уэльским. В тексте обращения говорится, что такой прием мог бы поставить королеву в неловкое положение.

В то же время петиция не исключает возможности приезда Дональда Трампа в Британию в рамках обычного рабочего визита, без встречи с членами королевской семьи.

По существующим правилам, если под петицией подписываются более 10 тысяч человек, правительство обязано опубликовать официальную реакцию на нее. Если петиция набирает более 100 тысяч подписей, парламент может начать дебаты по этому вопросу.