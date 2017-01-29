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Ирак проголосовал за запрет въезда в страну американцев

30.01.2017 16:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Парламент Ирака проголосовал за ответные меры в отношении США, после того​​ как американский президент Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам Ирака на 90 дней. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, иракские депутаты также призвали ООН и Лигу арабских государств занять твердую позицию в отношении действий Трампа. Кроме того, парламент обратился к Организации исламского сотрудничества с предложением провести срочное заседание, так как решение США влияет на мусульманские страны.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади до сих пор не отреагировал на введенный США запрет.

Министерство иностранных дел страны тем временем обратилось к США с просьбой «пересмотреть» запрет на въезд в страну для граждан Ирака, сообщает Reuters. «Необходимо, чтобы новая американская администрация пересмотрела это ошибочное решение», — говорится в заявлении иракского МИДа​.

В нем также упоминается сотрудничество в борьбе с «Исламским государством». «Мы подтверждаем стремление Ирака к укреплению стратегического сотрудничества между двумя странами», — отмечается в документе.

27 января Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Из документа следует, что в США запрещается въезд на 90 дней гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана). Указ также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и прием беженцев из Сирии на неопределенный срок.

В аэропортах США после выхода начали задерживать прибывших граждан из стран, попавших под запрет. 28 января в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди состоялась многочисленная акция протеста. Собравшиеся требовали отмены миграционного указа и освобождения задержанных.

Тогда же федеральный суд в Бруклине приостановил действие указа, разрешив задержанным в аэропортах гражданам, у которых есть американская виза, временно остаться в стране. Американский союз гражданских свобод (American Civil Liberties Union, ACLU) уточнял, что решение коснется порядка 100−200 человек, уже задержанных в разных аэропортах США или еще находящихся в пути.

 
 
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Парламент Ирака проголосовал за ответные меры в отношении США, после того​​ как американский президент Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам Ирака на 90...

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