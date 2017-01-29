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Ирак проголосовал за запрет въезда в страну американцев
30.01.2017 16:18 — Новости Мира | Tut.by
Парламент Ирака проголосовал за ответные меры в отношении США, после того как американский президент Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам Ирака на 90 дней. Об этом сообщает телеканал
По словам собеседника телеканала, иракские депутаты также призвали ООН и Лигу арабских государств занять твердую позицию в отношении действий Трампа. Кроме того, парламент обратился к Организации исламского сотрудничества с предложением провести срочное заседание, так как решение США влияет на мусульманские страны.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади до сих пор не отреагировал на введенный США запрет.
Министерство иностранных дел страны тем временем обратилось к США с просьбой «пересмотреть» запрет на въезд в страну для граждан Ирака, сообщает
В нем также упоминается сотрудничество в борьбе с «Исламским государством». «Мы подтверждаем стремление Ирака к укреплению стратегического сотрудничества между двумя странами», — отмечается в документе.
27 января Дональд Трамп
В аэропортах США после выхода начали задерживать прибывших граждан из стран, попавших под запрет. 28 января в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди состоялась многочисленная акция протеста. Собравшиеся требовали отмены миграционного указа и освобождения задержанных.
Тогда же федеральный суд в Бруклине приостановил действие указа, разрешив задержанным в аэропортах гражданам, у которых есть американская виза, временно остаться в стране. Американский союз гражданских свобод (American Civil Liberties Union, ACLU) уточнял, что решение коснется порядка 100−200 человек, уже задержанных в разных аэропортах США или еще находящихся в пути.
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Парламент Ирака проголосовал за ответные меры в отношении США, после того как американский президент Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам Ирака на 90...
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