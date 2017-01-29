В Стамбула в ресторане возле Анатолийской крепости сегодня днем произошло вооруженное нападение. В результате погиб человек, сообщает NTV .



Фото: fuuhaber.com

Сколько было нападавших неизвестно, однако сообщается, что они были обезврежены.

Во время нападения погиб один человек, еще двое получили ранения.