|
Вооруженное нападение в ресторане в Стамбуле, есть жертва
30.01.2017 17:01 — Новости Мира | Tut.by
В Стамбула в ресторане возле Анатолийской крепости сегодня днем произошло вооруженное нападение. В результате погиб человек, сообщает
Сколько было нападавших неизвестно, однако сообщается, что они были обезврежены.
Во время нападения погиб один человек, еще двое получили ранения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время нападения погиб один человек, еще двое получили ранения.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии