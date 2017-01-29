Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой авиационный удар по объектам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Минобороны РФ.



Фото: function.mil.ru

«30 января шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по вновь выявленным объектам ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор», — говорится в сообщении.

В результате удара были уничтожены два пункта управления, склады с вооружением и боеприпасами боевиков ИГИЛ, а также большое количество живой силы и военной техники террористов, сообщили в российском военном ведомстве.

«Поражение всех назначенных целей подтверждено средствами объективного контроля. Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. После выполнения задачи все российские самолеты благополучно вернулись на свои аэродромы», — отметили в Минобороны РФ.

Ранее в российском Генштабе сообщили, что боевики «Исламского государства» ведут непрекращающийся штурм позиций сирийских войск в районе города Дейр-эз-Зор. После этого РФ неоднократно применяла дальнюю авиацию для нанесения ударов в провинции Дейр-эз-Зор. Так, шесть бомбардировщиков Ту-22М3 наносили удары по объектам боевиков 21, 23, 24 и 25 января.