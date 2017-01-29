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Один из нападавших на мечеть в Канаде сам позвонил в полицию
30.01.2017 19:15 — Новости Мира | Tut.by
Один из атаковавших мечеть в канадском Квебек-Сити сам позвонил в полицию. Об этом на пресс-конференции сообщил инспектор квебекской полиции Дени Тирсотт.
«Он сам позвонил в полицию и сказал, чтобы мы пришли взять их», — сказал он. По его словам, нападение на мечеть в Квебек-Сити было совершено во время вечерней молитвы в воскресенье в 19:55 по местному времени (03:55 понедельника по минскому времени).
Нападавшие были оперативно задержаны — один непосредственно около мечети, второй — в ходе погони на автомобилях. Тирсотт уточнил, что оба нападавших являются мужчинами в возрасте 20−30 лет. Он добавил, что в настоящее время все мечети провинции взяты под охрану полиции, а стражи порядка опрашивают их представителей.
«Мы не можем сейчас сообщить имена арестованных, так как расследование продолжается», — заявил представитель федеральной полиции Мартин Плант. Он также заявил, что по той же причине полиция не будет пока разглашать, какое оружие использовали нападавшие и любые другие подробности.
По словам главы полиции провинции Квебек Андре Гуле, в результате нападения шесть человек погибли и пять получили тяжелые ранения. «Возраст погибших — от 39 до 60 лет», — уточнил он. Ранее телеканал CBC сообщил, что в мечете погибли шесть человек и 18 были ранены, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.
Двое неизвестных в масках
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"Он сам позвонил в полицию и сказал, чтобы мы пришли взять их", - рассказали в полиции.
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