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В Польше опубликована база данных с именами 8,5 тысячи надзирателей Освенцима

30.01.2017 20:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Институт национальной памяти Польши (ИНП) впервые опубликовал базу данных надзирателей концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). В списке 8,5 тысячи фамилий, сообщает TVP Info.


Фото: Reuters

Глава организации Ярослав Шарек на пресс-конференции в Кракове в понедельник, 30 января, заявил: «Сегодня — исторический день, потому что мы начинаем реализацию крупного проекта». По его словам, после Освенцима база будет расширена на другие немецкие концлагеря.

«Презентация этой базы с материалами — результат многолетнего исследования, проведенного Комиссией по расследованию преступлений против польского народа», — подчеркнул Шарек, слова которого приводит ТАСС. Он отметил, что база была составлена в ответ на использование на Западе термина «польские концлагеря». Как отметил глава ИНП, в ряде случаев применение этой формулировки становится «элементом ведения исторической политики против поляков».

Варшава представит базу в Сети в таком масштабе, в котором никто ранее этого не делал, также отметил Шарек. Сведения, изложенные в массиве, будут общедоступны. Готовится информационный портал на пяти языках.

В свою очередь, глава музея Аушвиц-Биркенау Петр Цивиньский напомнил, что несколько дней назад музей обратился с просьбой передавать им любые документы, связанные с надзирателями концлагеря, и выразил надежду, что нынешняя публикация поможет собрать необходимые материалы, дневники и письма.

В базе, помимо фамилий и имен, содержатся личные данные эсэсовцев: дата и место рождения, национальность, служебный номер, стаж работы, образование, гражданство. В некоторых делах есть фотографии, а также материалы судебных процессов, прошедших после войны. По предварительной информации, несколько десятков человек, фигурирующих в списке, еще живы.

Собирать базу данных начал в 1982 году историк Александр Ласик при подготовке докторской диссертации, которую он защитил в 1988-м. Первоначально база включала только офицеров СС, которые служили в Аушвиц-Биркенау. Со временем в нее вошли надзиратели и из других концлагерей, и база увеличилась до 25 тысяч записей. Из собранных сведений следует, что большую часть персонала Освенцима составляли немцы, но надзирателями служили и граждане оккупированных нацистами государств, а также стран — союзников Третьего рейха — Румынии, Словакии и Венгрии.

В мае 2014 года Краковский филиал Института национальной памяти получил эту базу данных в свое распоряжение для расследования преступлений, совершенных в Аушвице-Биркенау. В 2015 году было решено выложить базу в Сети.

Узниками комплекса лагерей смерти Аушвиц-Биркенау были около 1,1 миллиона человек, из них около 960 тысяч евреев, почти все они погибли. Среди других жертв Освенцима — поляки, цыгане, советские военнопленные, а также граждане оккупированных гитлеровскими войсками стран Европы.

Комплекс концлагерей был освобожден 27 января 1945 года Красной армией. В минувшую пятницу в мире отметили Международный день памяти жертв Холокоста. Мемориальные мероприятия прошли в России, Израиле, Польше, Беларуси, Франции, Германии, Великобритании, США и других странах.

 
 
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В базе, помимо фамилий и имен, содержатся личные данные эсэсовцев: дата и место рождения, национальность, служебный номер, стаж работы, образование, гражданство.

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