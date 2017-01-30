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Обама поддержал протесты против указов Трампа
30.01.2017 23:40 — Новости Мира | Tut.by
Бывший президент США Барак Обама поддержал жителей страны, которые выходят на акции протеста в связи с решением Дональда Трампа ограничить въезд для выходцев с Ближнего Востока.
Официальный представитель бывшего главы Белого дома Кевин Льюис заявил, что Обама поддержал граждан США, протестующих против антимигрантского указа Трампа. «Граждане используют данное им Конституцией право собираться и выражать свое мнение для защиты американских ценностей», — говорится в
Льюис не стал комментировать именно указ Трампа, однако указал, что экс-президент страны выступает против дискриминации по вопросам веры и религии.
Politico отмечает, что это первый комментарий Обамы после инаугурации нового президента.
27 января, Дональд Трамп
О готовности оспорить указ президента США заявили прокуроры ряда регионов, в том числе прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон.
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Обама поддержал жителей страны, которые выходят на акции протеста в связи с решением Дональда Трампа ограничить въезд для выходцев с Ближнего Востока.
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