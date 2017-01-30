В Нигерии в возрасте 93 лет скончался бывший исламский проповедник, у которого на момент смерти было, по данным прессы, 130 жен. В 2008 году СМИ писали, что Мухаммед Белло Абубакар, известный как Баба (отец) Масаба, содержит более восьми десятков избранниц.



Фото: oxu.az

Как сообщает ВВС , Абубакар, которого ранее судили за многоженство , умер в своем доме в минувшую субботу от неназванного заболевания. Большая толпа присутствовала на его похоронах в воскресенье, говорится в сообщении.

Нигерийская газета Daily Trust отмечает, что когда Абубакар девять лет назад находился в центре внимания СМИ, у него было 86 жен, а к моменту смерти число его избранниц выросло до 130. Причем некоторые из них беременны.

По данным на 2008 год, жены родили Абубакару 170 детей, по последним сведениям Daily Trust, он был отцом 203 детей. Несколько жен проповедника девять лет назад рассказали ВВС, что познакомились с Мохаммедом Абубакаром, когда пришли к нему с надеждой вылечиться от каких-либо болезней. Женщины утверждали, что будущий муж исцелил их.

Тогда Исламский суд Нигерии вынес постановление в отношении Мухаммеда Белло Абубакара, предложив ему под страхом смертной казни из десятков жен выбрать только четыре.

Вердикт был основан на исламских законах (шариате), согласно которым многоженство не запрещено, однако количество жен не должно быть больше четырех.

Сам Абубакар заявлял, что в Коране нет каких-либо ограничений и все зависит от сил и возможностей конкретного мужчины. Как можно заметить, Абубакар не подчинился вердикту и не только продолжил жить со всеми своими женами, но и увеличил их число.