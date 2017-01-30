﻿ В Нигерии в 93 года умер бывший исламский проповедник, у которого было 130 жен и 203 ребенка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Нигерии в 93 года умер бывший исламский проповедник, у которого было 130 жен и 203 ребенка

30.01.2017 22:59 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Нигерии в возрасте 93 лет скончался бывший исламский проповедник, у которого на момент смерти было, по данным прессы, 130 жен. В 2008 году СМИ писали, что Мухаммед Белло Абубакар, известный как Баба (отец) Масаба, содержит более восьми десятков избранниц.


Фото: oxu.az

Как сообщает ВВС, Абубакар, которого ранее судили за многоженство, умер в своем доме в минувшую субботу от неназванного заболевания. Большая толпа присутствовала на его похоронах в воскресенье, говорится в сообщении.

Нигерийская газета Daily Trust отмечает, что когда Абубакар девять лет назад находился в центре внимания СМИ, у него было 86 жен, а к моменту смерти число его избранниц выросло до 130. Причем некоторые из них беременны.

По данным на 2008 год, жены родили Абубакару 170 детей, по последним сведениям Daily Trust, он был отцом 203 детей. Несколько жен проповедника девять лет назад рассказали ВВС, что познакомились с Мохаммедом Абубакаром, когда пришли к нему с надеждой вылечиться от каких-либо болезней. Женщины утверждали, что будущий муж исцелил их.

Тогда Исламский суд Нигерии вынес постановление в отношении Мухаммеда Белло Абубакара, предложив ему под страхом смертной казни из десятков жен выбрать только четыре.

Вердикт был основан на исламских законах (шариате), согласно которым многоженство не запрещено, однако количество жен не должно быть больше четырех.

Сам Абубакар заявлял, что в Коране нет каких-либо ограничений и все зависит от сил и возможностей конкретного мужчины. Как можно заметить, Абубакар не подчинился вердикту и не только продолжил жить со всеми своими женами, но и увеличил их число.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Абубакар, которого ранее судили за многоженство, умер в своем доме в минувшую субботу от неназванного заболевания. Большая толпа присутствовала на его похоронах в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Ангела Меркель публично раскритиковала Дональда Трампа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика