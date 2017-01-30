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Ангела Меркель публично раскритиковала Дональда Трампа
30.01.2017 22:25 — Новости Мира | Tut.by
Чтобы выразить позицию правительства ФРГ по поводу иммиграционной политики Дональда Трампа, канцлер ФРГ изменила текст официального заявления, с которым должна была выступить перед встречей с президентом Украины.
Федеральный канцлер Ангела Меркель подвергла резкой критике
Вопреки протоколу
Как отмечает агентство dpa, глава правительства ФРГ изменила текст уже утвержденного заявления, с которым она должна была выступить перед встречей с украинским лидером, отметив, что она хотела бы прокомментировать «недавние события». Подобные изменения в протокол вносятся крайне редко, подчеркивает агентство.
«Необходимая и решительная борьба с терроризмом ни в коем случае не оправдывает огульных подозрений в отношении людей определенного происхождения или определенной веры, в данном случае — мусульман», — заявила Меркель.
Меркель обещала помощь
Ведомство федерального канцлера и Министерство иностранных дел ФРГ, по ее словам, приложат все усилия, чтобы уточнить правовое положение тех, кого затронул указ Трампа, особенно людей с двойным гражданством, и будут последовательно отстаивать их интересы. Федеральное правительство также намерено провести консультации по этому вопросу с европейскими партнерами, добавила Ангела Меркель.
Накануне официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт распространил заявление, в котором от имени канцлера выразил несогласие с действиями Дональда Трампа. Однако личное заявление Ангелы Меркель отличалось гораздо более резким тоном, подчеркивает агентство dpa.
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Чтобы выразить позицию правительства ФРГ по поводу иммиграционной политики Дональда Трампа, канцлер ФРГ изменила текст официального заявления, с которым должна...
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